Ballando con le Stelle, budget altissimo per questa edizione: crescono i malumori in Rai

Il 27 settembre inizierà la 20esima edizione di Ballando con le Stelle e come ogni anno Milly Carlucci intende stupire il proprio pubblico con un cast stellare. Sono stati annunciati i nomi dei concorrenti: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini.

In giuria, come negli anni scorsi, ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Insomma, si preannuncia un’edizione da non perdere ma le polemiche e i malumori sono dietro l’angolo: pare infatti che il budget per questa edizione sia altissimo.

Malumori in Rai per il budget altissimo di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci può essere orgogliosa del cast di stelle che balleranno durante la 20esima edizione di Ballando con le Stelle che comincerà il 27 settembre. Tuttavia sembra che in Rai ci siano diversi malumori legati al budget altissimo investito per questa trasmissione.

A svelare un retroscena su questo aspetto è stato il giornalista Giuseppe Candela su X, scrivendo: “Curiosità…Tutto il cast di Tale e quale show costa meno di una concorrente di Ballando con le stelle…”. Questa è una curiosità non di poco conto, ma il giornalista ha aggiunto: “Perché Milly è la più brava nel fare cast con vip, ogni anno di più va detto, ma ha anche budget che altri si sognano…”.

Il giornalista ha anche dichiarato che in questa edizione di Ballando con le Stelle ci sono almeno due “compensi monstre”. Insomma, Milly Carlucci sa scegliere con cura il cast per la propria trasmissione ma non tutti hanno a disposizione questo budget. Si pensi ad esempio a Carlo Conti che in Tale e Quale Show ha composto un cast comunque di tutto rispetto pur non avendo lo stesso budget della Carlucci.

Sempre su Carlo Conti, Giuseppe Candela ha dichiarato: “E a proposito di Conti aggiungo anche che si è preso una bella patata bollente e ha portato a casa un Sanremo di successo…Manovrare per Sanremo 2027 alle sue spalle (in realtà quasi in pubblico), quando deve ancora fare un anno, mi sembra davvero irrispettoso…” Pare infatti che dopo di lui ci sarà Stefano De Martino a guidare la kermesse musicale più importante d’Italia ma su questo staremo a vedere…