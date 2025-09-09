Avevo solo una scatoletta di sgombro, in 15 minuti è uscita una pasta da paura

Pasta allo sgombro in scatola, la pietanza che ti salva il pranzo e che può essere una più che valida scelta pure per la cena. In tutta semplicità potrai preparare questo buonissimo pasto dal sapore del mare. E non ti sarà richiesto granché di impegnativo.

La pasta che preferisci, dello sgombro in scatola ed in aggiunta, volendo, anche dei broccoli per dare un ulteriore tocco di colore e di sapore. Tanto basta per preparare la pasta allo sgombro in scatola. Ci sono tanti nutrienti nella pasta allo sgombro in scatola, ed anche più sapori messi insieme per via dell’apporto di altri ingredienti che da sempre si trovano nella tua cucina.

Come si prepara la pasta allo sgombro in scatola

Con dell’olio extravergine d’oliva di qualità, gli irrinunciabili sale e pepe, del peperoncino magari e poco altro, avrai pronta la tua pasta allo sgombro in scatola che saprà piacere a tutti. La procedura di preparazione della pasta allo sgombro in scatola è sostanzialmente già stata citata. Cuoci la pasta, apri le scatolette di sgombro ed unisci tutti gli altri ingredienti. Più facile e più veloce di così cos’altro potrebbe esserci?

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 10′



Ingredienti della pasta allo sgombro in scatola

400 g di pasta di tua scelta non farcita e sia corta che lunga

2 scatolette di sgombro sott’olio sgocciolato

250-300 g di broccoli freschi o surgelati

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

un pizzico di peperoncino (facoltativo)

succo di mezzo limone (facoltativo)

Procedimento

Per la preparazione della pasta allo sgombro in scatola bisogna che tu cominci con il far cuocere i broccoli, se li vorrai usare. Fai bollire l’acqua in una pentola con anche del sale all’interno e metti gli ortaggi a lessare per 5′, all’estrazione dovranno risultare croccanti eppure ancora teneri. Quindi tocca alla pasta. Metti a bollire dell’acqua salata nella pentola stessa che hai appena utilizzato per i broccoli, per poi scolarla al dente. Nel frattempo che avviene questo, metti a scaldare in una padella antiaderente grande dell’olio extravergine d’oliva in cui schiacciare gli spicchi di aglio. Falli dorare aggiungendo anche del peperoncino, se vuoi. Versa lo sgombro sgocciolato nella padella e togli l’aglio. Lo sgombro può restare sia in pezzi grandi che essere sbriciolato schiacciandolo con un cucchiaio di legno, e dopo 3-4 minuti metti in padella anche i broccoli. Dai una bella mescolata e quindi unisci pure la pasta scolata al dente. Irrora un po’ di succo di limone e mescola ancora, non esagerare però col succo. Quindi servi pure nei piatti e porta in tavola la tua pasta allo sgombro in scatola bella calda, dopo avere versato anche un filo d’olio e dato una passata di pepe nero.

Tempo di cottura: 15′Dosi per 4 persone

In alternativa per il tuo pranzo c’è anche la pasta con tonno, Philadelphia e piselli, che è altrettanto saporita e di facile preparazione.