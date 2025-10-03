Autunno in un barattolo | marmellata di cachi preparata da nonna

Marmellata di cachi: ricetta della nonna semplice e genuina. Dolcissima e profumata, racchiude tutto l’autunno in un barattolo!

Marmellata di cachi: preparata con i trucchi della nonna è favolosa, senti tutti i sapori e profumi dell’autunno parola mia!

Nn so te, ma io adoro la marmellata! Sarà perché amo la frutta o nonna che me la preparava fresca, ma ho tutte le ricette per prepararmela fresca con tutta la frutta di stagione disponibile. Oggi quella che voglio farti provare, è la marmellata di cachi, credimi una deliziosa variante tutta autunnale che ti garantisco, sul pane caldo appena tostato è una goduria. Fidati, questa ricetta ha tutto: colore, profumo e un gusto che ti conquista al primo assaggio.

La cosa che ti sorprenderà di più di questa marmellata di cachi? Bastano pochi ingredienti, quelli veri, quelli che trovi facilmente. Cachi maturi, mele per dare consistenza, zucchero, limone e un tocco di vaniglia, tutto qui, eppure messi insieme con calma, ti regalano una marmellata favolosa, di quelle che finisci in un attimo.

Marmellata di cachi: con le ricette di nonna non sbagli un colpo!

Insomma, mi sa che non serve altro per convincerti, questa marmellata di cachi è una di quelle ricette che non stancano mai, che ti fanno dire “ne voglio ancora”, parola mia. Allaccia il grembiule quindi, prepara i vasetti e accendi i fornelli, perché oggi si porta l’autunno in un barattolo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti

Ingredienti per la Marmellata di cachi

Per circa 4 vasetti

1 kg e mezzo di cachi

380 g di mele

670 g di zucchero

2 limoni

8 g di estratto di vaniglia

Come si prepara la Marmellata di cachi