Aurora Ramazzotti senza veli, gli haters si scatenano: “Non sarai mai come tua madre”

Aurora Ramazzotti è finita sotto attacco dopo aver pubblicato una sua immagine senza veli, in tanti l’hanno criticata dicendole che non sarà mai come mamma Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti si sta godendo le sue vacanze in Sardegna e proprio da qui ha condiviso una carrellata di foto delle sue vacanze, tra queste ce n’è anche una sotto la doccia in cui si mostra completamente senza veli e su questa sono piovute le critiche.

La giovane neomamma ha voluto pubblicare questo suo scatto in giardino e sono arrivati moltissimi attacchi. In alcuni le viene detto che non somiglierà mai a sua madre Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti attaccata dopo la foto senza veli, c’entra la madre Michelle

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti viene attaccata dagli haters per il suo aspetto fisico e paragonata alla madre Michelle Hunziker. La giovane neomamma però da tempo ha imparato a fare i conti con quest’aspetto triste della sua notorietà.

Quest’ultima foto pubblicata, in cui come si vede Aurora è sotto la doccia in giardino senza veli, ha scatenato una moltitudine di attacchi. Tra le tante critiche c’è chi è tornato a ripetere come la giovane Ramazzotti non sia bella come la madre. Si tratta di un paragone che viene ripetuto molto spesso dagli utenti e che in passato ha fatto soffrire non poco Aurora.

Sono poi piovuti altri generi di commenti: “Mammamia che disagiata…ma con quel padre…cosa aspettarsi”, “Cosa si fa per un like”, “Scusa ma non capisco la foto nuda …. Ma perché?????????mah”, queste e tante altre le critiche ad Aurora. In molti commenti si legge anche che Aurora da madre non avrebbe dovuto pubblicare una foto del genere.

La giovane Ramazzotti con molta probabilità si aspettava che sarebbe accaduta una cosa del genere ma non se n’è importata e ha condiviso comunque la foto. Ironicamente dopo una sfilza di commenti se ne legge uno suo in cui scrive: “Comunque sono sinceramente offesa che nessuno abbia commentato il mio disegno pazzesco“.

Nel post della ‘foto incriminata’ c’è anche un ritratto fatto di Cesare fatto da Aurora. Un disegno davvero molto bello che in pochissimi hanno commentato. Ci sono stati molti più utenti che hanno preferito attaccarla e criticarla per quello scatto sotto la doccia. Ma come sempre la giovane Ramazzotti ha risposto con l’ironia che la contraddistingue, facendo sorridere chi invece la segue con interesse.