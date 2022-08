Aurora Ramazzotti ci insegna come brillare alla luce del sole!

Se si è alla ricerca di nuove ispirazioni per look e tendenze, influencer e volti noti possono correre in nostro soccorso, pronte a spronarci nell’osare un po’ di più e a svelarci le tendenze moda dell’estate. È così che, anche grazie ad Aurora Ramazzotti, il capo che era un must per le serate è diventato un possibile abbigliamento quotidiano. Si, stiamo parlando delle paillettes!

Pailletes mon amour: perfette per brillare anche di giorno

Foto Instagram | @therealauroragram

Siamo sempre state abituate a farci accompagnare da questi capi, abiti corti o top, ad una serata in discoteca, mai ci saremmo immaginate di sfoggiarli alla luce del sole, durante una passeggiata al centro di una città o al mare. Completi comodi ma allo stesso chic, Aurora Ramazzotti ci insegna che si può brillare sempre, anche di giorno!

Un semplice top nero in pailletes indossato su un jeans, può donare quel tocco in più necessario ad un outfit, e non importa più che sia di giorno o di sera, l’importante è sentirsi a proprio agio e sfoggiare al meglio tutto ciò che indossiamo.

Foto Instagram | @therealauroragram

Come ci ha sempre insegnato Aurora Ramazzotti, che nel suo Instagram parla chiaro, lei è, senza alcun dubbio, una ragazza come tutte noi, e in quanto tale porta alta l’importanza di accettarsi e il sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.

Sono tante le ispirazioni per questi look brillanti, da Chiara Biasi a Chiara Ferragni, a Selena Gomez, da vestiti corti o lunghi, completi coordinati, a top… ce n’è per tutte e di tutti i gusti!

E allora sì, gridiamolo a gran voce e ringraziamo i capi in paillettes per farci brillare, più di quanto non potremmo farlo da sole!