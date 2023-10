Aumentare il seno (1, 2 o 3 taglie) come funziona la tecnica che rende più sexy e toniche

Aumentare il seno è il desiderio di ogni donna ma non sempre è facile, ci sono soluzioni adeguate che lo rendono oggi possibile.

Ogni corpo è perfetto nella sua diversità ma non c’è nulla di male nel desiderare qualcosa di diverso, non è un crimine fare ricorso alla chirurgia plastica o a tutti gli strumenti oggi disponibili per sentirsi meglio nel proprio corpo, più belle e accettate.

Quindi è plausibile valutare le opzioni possibili che vengono offerte per avere non solo un quadro chiaro di ogni cosa ma anche sentirsi libere di seguire l’opzione migliore.

Aumento di seno: quali sono le strade

La via primaria per chi vuole modificare totalmente il proprio corpo è la mastoplastica additiva. In questi casi ovviamente è fondamentale fare un consulto medico prima di poter valutare oggettivamente le condizioni e le variazioni che è possibile fare.

L’aumento del seno prevede l’inserimento di una protesi, questa ha dimensioni variabili e quindi viene inserita davanti o dietro il muscolo e va ad aumentare il volume. Tuttavia è bene non esagerare mai passando da una prima a una quinta, in primo luogo perché questo può avere un impatto determinante sulla schiena e poi perché anche visivamente non è facile abituarsi ad uno stravolgimento del proprio corpo. In alcuni casi è difficile proprio strutturalmente, quindi l’ideale è variare di un paio di taglie. Il lavoro del chirurgo è anche nel dare una forma, non solo un aumento di volume ed è questo a fare la differenza.

SI può scegliere un seno rotondo oppure a goccia, ci sono protesi di taglio differente. La mastoplastica viene effettuata in modo differente a seconda dei casi e non ha alcun problema per l’allattamento successivo. Tuttavia non è l’unica opzione, anche fare attività sportiva con frequenza, concentrandosi molto sul lavoro dei pettorali aumenta non solo il volume ma la solidità della struttura dei muscoli e quindi il seno sembra molto più sporgente e pertanto più grande.

Oggi ci sono anche reggiseni appositi che permettono di evidenziare la scollatura ma gli studi hanno dimostrato che le donne che non portano il reggiseno hanno un miglioramento in solo un anno del volume. Questo infatti non tende a cedere come si può immaginare, in realtà si fortifica perché deve combattere la forza di gravità e quindi risulta molto più voluminoso. Ognuno può scegliere tra queste alternative quella che ritiene più opportuna per il proprio corpo e il proprio seno.