Il deodorante fa male alle pelle? Tutti i miti da sfatare e cosa sapere davvero

Deodorante e salute della pelle: questo prodotto può essere dannoso? I miti da sfatare e cosa invece bisogna sapere

Il deodorante è un prodotto, per molti di noi, irrinunciabile. Il dubbio, però, è dietro l’angolo: può far male alla pelle? L’Airc ovvero l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha trovato evidenze scientifiche definitive che colleghino l’utilizzo di deodoranti e antitraspiranti con l’insorgenza di tumori. Già nel 2016, infatti, l’Airc ha riconosciuto che non esistono prove a sufficienza per stabilire un legame tra l’uso di deodoranti e l’aumento del rischio di cancro al seno. Tuttavia è importante evidenziare che la ricerca in questo campo è tutt’ora in corso e nuove informazioni potrebbero emergere nel tempo.

Sebbene dunque non ci sia una prova concreta di un collegamento tra deodoranti e tumori è sicuramente una buona pratica leggere attentamente gli ingredienti dei prodotti che si utilizzano e prediligere prodotti che siano possibilmente più naturali. Elementi come alluminio, profumi artificiali e conservanti possono talvolta creare delle reazioni spiacevoli sulla pelle come irritazioni, arrossamenti o prurito pertanto è sempre opportuno testare il deodorante su una piccola parte della pelle per verificarne l’effetto.

Deodorante, come scegliere quello giusto

L’importanza del deodorante nell’affrontare il cattivo odore e promuovere l’igiene quotidiana è indiscutibile. Con l’azione antibatterica che maschera gli odori ascellari i deodoranti sono diventati una parte essenziale della nostra routine di cura personale. Tuttavia, poiché si fa un uso piuttosto massiccio di questi prodotti è essenziale essere consapevoli di ciò che si acquista prediligendo alcuni ingredienti rispetto ad altri per proteggere la pelle da eventuali sostanze dannose.

Prima di tutto è importante assicurarsi che il deodorante scelto abbia un INCI (nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici) di buona qualità. Tale elenco riporta gli ingredienti presenti nel prodotto cosmetico con quelli più abbondanti indicati all’inizio, ovviamente un INCI di qualità è indice di un prodotto migliore.

Tra le sostanze da evitare, presenti spesso nei deodoranti, ci sono il triclosan che è un potente antibatterico, i parabeni e i siliconi che possono interferire con il sistema ormonale, i sali di alluminio come il cloridrato o cloruro di alluminio che contribuiscono all’antitraspirazione. L’alcol, infine, può irritare la pelle mentre gli allergeni possono scatenare reazioni nelle persone sensibili.

Quando le sostanze appena menzionate sono presenti converrebbe evitare l’acquisto e prendere magari in considerazione l’opzione biologica perché i deodoranti biologici contengono sostanze estratte e trattate in modo diverso, con attenzione all’ambiente e alla salute del consumatore.