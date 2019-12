Manca poco alle feste natalizie e ciò significa che è arrivato il momento di scrivere gli auguri di Natale. WhatsApp è una delle applicazioni più usate per lo scambio di messaggi ed è ormai un’abitudine per tantissimi di noi quella di scambiarsi gli auguri via telefono utilizzando proprio questa App.



Se non avete idea di cosa scrivere, oppure siete in cerca di immagini natalizie che facciano divertire i vostri destinatari: non preoccupatevi, ne abbiamo tantissime pronte da condividere.

Volete inviare una frase originale oppure un’immagine simpatica per i vostri auguri di Natale su WhatsApp? Di seguito troverete una selezione di dediche per augurare Buon Natale ai vostri cari.

Messaggi per gli auguri di Natale



Stanchi del solito Auguri a te e famiglia? Ecco alcune frasi e dediche natalizie da mandare ai vostri amici, parenti e colleghi di lavoro. Potrete scegliere fra messaggi divertenti, originali oppure formali, a seconda del destinatario che li riceverà. Ecco qualche esempio.





Le cose più belle della vita non sono cose. Sono le persone speciali come te. Tanti auguri di buon Natale.

Ti auguro di trascorrere un radioso Natale assieme alle persone che ami.

Possa lo scintillio divino accarezzarti in questo giorno di festa. Buone feste.

Gli auguri più sinceri sono quelli più graditi. Ti ringrazio e ricambio gli auguri.

Che la magia del Natale ti avvolga come in un abbraccio in questo giorno di festa. Tanti auguri di buon Natale.

Le cose belle accadono quando c’è più bisogno… come quando sei entrata a far parte della mia vita. Auguri amore mio.

Con estrema gioia ti auguro buon natale e felice anno nuovo.

Ti dono tutta la mia forza per superare questo momento così difficile. Ti sono vicina, auguri di buon Natale.

Sono ancora in tempo… Pensavi me ne fossi dimenticata?!?!? Tanti auguri di buon Natale!

Che questo Santo Natale ti porti gioia, serenità e… dei regali favolosi! Auguri di buon Natale.

C’è qualche frase che vi piace ma non sapete come fare per mandarla via WhatsApp? Selezionate la frase interessata, copiatela e incollatela direttamente nel testo del messaggio da inviare ai vostri contatti (o gruppi).

In alternativa potreste anche scriverla come status nel profilo Facebook alla voce “A cosa stai pensando?”… magari taggando la nostra pagina social con @pourfemme!

Auguri di Natale originali: le immagini più belle



Al posto di una frase natalizia potreste inviare come augurio un’immagine divertente che racchiuda tutto lo spirito del Natale. Ecco alcune delle più carine che abbiamo creato appositamente per voi.

Foto natalizie divertenti da mandare su WhatsApp

Immagini per auguri di Natale formali

Auguri romantici per Natale

Se non sapete come mandare le immagini della nostra gallery natalizia via WhatsApp, siete nel posto giusto. In questa sezione vi verrà spiegato passo passo come fare.

Come si condividono le immagini via WhatsApp?



Per mandare le immagini natalizie che abbiamo creato per voi in “Auguri di Natale WhatsApp” con smartphone Android (LG, Samsung, Huawei, Sony, etc) il procedimento è estremamente semplice.

Per prima cosa cliccherete sulla foto desiderata tenendo premuto per qualche secondo il dito sullo schermo. A questo punto avrete due opzioni: è possibile condividere l’immagine via WhatsApp cliccando sull’iconcina apposita oppure, in alternativa, potreste salvare la foto natalizia sul telefono e inviarla in un secondo momento via chat ad amici, parenti e colleghi di lavoro come fate abitualmente durante le vostre conversazioni (regola valida anche per inviare immagini nei gruppi).

Se invece il vostro telefono cellulare è un iPhone, per inviare le immagini degli auguri di Natale via WhatsApp dovrete seguire i seguenti passi:

Scegliere la foto da inviare e tenere il dito premuto su di essa per pochi secondi. Si aprirà una schermata e sarà necessario cliccare sulla scritta Condividi.

Una volta fatto si aprirà un’ulteriore schermata con tutte le applicazioni che permettono la condivisione. In questo caso è da cliccare su WhatsApp perché è lì che ci sono i nostri contatti e gruppi dove vogliamo inviare la foto.

In alternativa, anche qui come per i telefoni Android, potreste salvare la foto sul telefono e inviarla successivamente via messaggio WhatsApp.

Semplicissimo, no? Non ci resta che augurarvi… Buon Natale!