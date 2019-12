Un altro lungo e intenso capitolo della vostra vita si sta per concludere: è finalmente in arrivo un nuovo anno da riempire con nuove emozioni e tanti nuovi obiettivi. Per iniziare l’anno nei migliori dei modi, non devono ovviamente mancare gli auguri di buon anno da dedicare ad amici, parenti, figli, colleghi e, perché no, anche al datore di lavoro. Dagli auguri formali a quelli più divertenti, ecco le frasi da cui prendere ispirazione per augurare un buon anno!

Auguri di buon anno divertenti

Volete mandare un messaggio su WhatsApp ai vostri amici e strappargli una risata? Ecco alcune frasi divertenti per augurare un buon anno in modo simpatico.

– FlecieAnonNouov! Pardon, a causa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare all’Ikea! Te li monti tu quando hai tempo!

– Tanti auguri di buon anno, che il tuo 2020 possa trascorrere lieto, sereno e senza alcun affanno, e ricco di tanti euro a palate che arriveranno.

– Conosco già i tuoi propositi per il nuovo anno: portare a termine quelli del 2000! Buon anno nuovo!

– Ti volevo ricordare che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale…quindi non esagerare! Auguri di buon anno!

– Che le pulci di 1000 cammelli infestino il sedere di chi ti rovina il nuovo anno e che le sue braccia siano troppo corte per poterselo grattare. Auguri di buon anno 2020!

– Duro duro in verità, è più buono e lo si sa, se lo metti tutto in bocca ha un sapore che ti tocca, con i denti fai attenzione, non si scherza col torrone! Felice anno nuovo!

Auguri di buon anno formali

Per potervi rivolgere al vostro capo, ai clienti o ai colleghi con cui non avete alcun tipo di rapporto confidenziale, dovete assolutamente mantenere le distanze consapevoli, però, di dover augurare anche a tutti loro buone feste e un sereno anno nuovo.

– Ad un nuovo anno ricco di nuovi sogni, nuova speranza e serenità. Tanti auguri dalla nostra famiglia.

– Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza. Vi auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi. Felice 2020.

– Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno.

– Vi porgo nel 2020 tutta la mia fiducia e stima. Buon anno nuovo!

– Che l’atteso successo possa riempire il tuo 2020. Buon anno nuovo.

Auguri di buon anno ai figli e alla famiglia

Gli auguri alla propria famiglia non devono mai mancare, specialmente quando si tratta dei propri figli. Motivateli a inseguire i loro sogni e a raggiungere i loro obiettivi, con gli auguri di buon anno trasmettetegli tutto il vostro amore e il vostro supporto!

– Ti auguro un 2020 ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care.

– Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!

– Previsioni meteo per Capodanno: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo!

– Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2020!

– Ti auguro 2020 momenti felici, 2020 nuovi amici, 2020 posti incantati e 2020 dolci attimi rubati, 2020 grandi soddisfazioni e 2020 splendide emozioni!

– Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. Puoi scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità. Buon 2020!

– Non c’è niente di meglio che io possa chiedere al nuovo anno se non del tempo da trascorrere con te. Auguri mio dolce bambino!

Auguri di buon anno: le frasi d’amore da dedicare al partner

Manca poco alla mezzanotte e non vedete l’ora di trascorrere l’ultimo dell’anno con la vostra dolce metà. Se siete alla ricerca di una dedica da fare al vostro partner per augurargli un felice anno nuovo ma non trovate le parole giuste, ecco che queste frasi d’amore potrebbero esservi d’aiuto.

– Aspettando il Capodanno con un brindisi e con te, mio grande amore, con un bacio a mezzanotte comincerà un meraviglioso 2020 che trascorreremo sempre insieme.

– E cosa potremmo augurarci se non un altro emozionante e meraviglioso nuovo anno insieme amore mio? Buon 2020.

– 365 pagine da scrivere, da riempire con le nostre idee con i nostri progetti, con le nostre ambizioni. Iniziarlo insieme è il miglior modo di dargli il benvenuto. Auguri di buon anno amore!

– Il Capodanno rappresenta la fine e il principio di qualcosa di nuovo. Che questo anno ti porti tutto il meglio, un nuovo e migliore impiego, nuove amicizie, nuove esperienze e nuovi viaggi. Ma spero che rafforzi il sentimento che ci lega. Buon 2020 amore mio!

– Ti auguro che questo nuovo anno possa iniziare carico di sogni e speranze e possa terminare con mille progetti andati a buon fine. Ti auguro che ogni tua fatica sia ripagata e che tutti possano capire la persona meravigliosa che sei… Buon anno mia dolce metà!

– Auguri a te, che hai gli occhi puntati in direzione del tuo futuro verso la realizzazione dei sogni più grandi. Auguri a te che ogni giorno doni luce alla mia vita… Buon anno nuovo amore mio, che questo 2020 possa essere pieno di momento felici.

– Chiudi gli occhi e immagina questo nuovo anno: sarà ricco di baci, sarà ricco di sorrisi, sarà ricco di momenti felici, sarà ricco di noi. Buon 2020 amore mio!

– 365 giorni. 365 opportunità. 365 pagine da riempire col nostro amore per scrivere la storia più bella che il mondo abbia mai visto: la nostra. Buon anno!

– Sotto un cielo illuminato dai colori dei fuochi d’artificio, la stella più bella questa sera sei tu… Buon 2020 amore mio!