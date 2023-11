Attore di “Una vita”: Marc Parejo (l’avvocato Felipe) cosa fa ora? Ecco la sua decisione

Vi ricordate di Felipe in Una Vita, interpretato dall’attore Marc Parejo? Ecco cosa fa oggi dopo la fine della telenovela spagnola.

È ormai passato più di un anno da quando Una Vita, famosissima telenovela spagnola, finiva la sua corsa su Canale 5 e portava a compimento le trame che, per diversi anni, hanno raccontato le vicende degli abitanti di Acaçias nei primi anni del Novecento, tra intrighi, amori e vicende sociali con protagonisti ricchi signori e persone umili.

La telenovela, con un ricambio continuo di personaggi, salti temporali e tante trame sempre nuove, ha avuto un successo veramente dirompente, tanto da risultare seguitissima anche qui in Italia; in molti ricorderanno ancora donna Cayetana, ma anche don Ramon, donna Rosina, Casilda, Servante, Lolita e anche…don Felipe. L’avvocato residente per lungo tempo ad Acaçias 38 è stato protagonista di tantissime dinamiche, che lo hanno portato praticamente ad essere costantemente presente nella serie dalla prima puntata fino all’ultima. Lo ricordate? Ecco cosa fa oggi l’attore che lo ha interpretato, Marc Parejo, a distanza di diverso tempo dalla fine della telenovela.

Felipe di Una Vita: cosa fa l’attore Marc Parejo oggi

Classe ’81, nato a Barcellona, Marc Parejo ha vestito i panni di Felipe Álvarez-Hermoso dal 2015 al 2021, prendendo parte alla bellezza di 545 episodi; il suo personaggio è stato probabilmente uno dei più amati, con tutte le sue debolezze, i suoi errori e le sue fragilità. Di fatto, Felipe è stato il prototipo di ogni uomo che, nonostante tutto, è buono e vuole migliorarsi.

Oltre alla recitazione, Parejo ha una grande passione per la musica, tanto da prendere sin da bambino lezione di canto e di vari strumenti; è di fatti a tutti gli effetti un musicista, tanto che di recente ha anche composto un brano con il suo ex-collega della telenovela, Juanma Navas (Ramón Palacios di Una vita).

Nella sua carriera ha preso parte a tantissime soap, tra cui anche Il Segreto (ha vestito i panni del fratello di Antonio Moreno); quest’anno, è entrato invece nel cast di Entre tierras, serie ambientata nell’Andalusia degli anni ’60 e che vede tra gli attori anche Megan Montaner (l’amata Pepa de Il Segreto) e Clara Garrido, che in Una Vita ha vestito i panni di Genoveva Salméron. Impegnato tra tv, musica e teatro (non mancano infatti i musical nel suo curriculum, visti i suoi talenti) Parejo è più attivo che mai: presto, potremmo anche rivederlo in Italia con qualche nuovo progetto.