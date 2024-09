Assurdo zanzare, con abiti di questo colore ti pungono di più: lo dice l’esperto

Certi colori sono in grado di attirare maggiormente le zanzare. Ecco come vestirsi per evitare di essere punti continuamente.

Le temperature torride di questa estate hanno favorito il proliferare delle zanzare. Moltissime persone sono state costrette a convivere con le punture di questi fastidiosi insetti. Nella maggior parte dei casi, non ci sono conseguenze per la salute. Si forma un pomfo pruriginoso e arrossato che, nel giro di poco tempo, sparisce completamente. Alcuni individui, tuttavia, a causa di un’allergia, sperimentano sintomi più invalidanti.

Secondo gli studiosi, l’abbigliamento ha un ruolo importante. Determinati colori sono in grado di attirare l’attenzione delle zanzare. Per evitare di essere notati, è preferibile optare per sfumature diverse. È stato il dottor Santo Raffaele Mercuri a fornire tutti i dettagli.

Attenzione al colore dei vestiti: questi attirano le zanzare

È difficile scappare dalle zanzare. Hanno la capacità di pungere senza essere notate. In estate sono particolarmente aggressive anche per colpa del sudore. Infatti, sono in grado di sentire l’odore dell’acido lattico, dell’acido urico e dell’ammoniaca. La loro azione, di conseguenza, diventa più costante e aggressiva. Alcune persone ammettono di non riuscire a dormire per colpa dell’incessante ronzio delle loro ali.

Le farmacie vendono diversi prodotti per difendersi da questi insetti. Si tratta di repellenti in grado di scoraggiarli e di tenerli a distanza. In commercio, ce ne sono alcuni indirizzati anche ai più piccoli. In realtà, però, si può agire su più fronti. Secondo alcuni studi, il colore degli indumenti ha una certa influenza sulle zanzare. Ci sono delle tonalità che le attirano di più rispetto ad altre. Il dottor Santo Raffaele Mercuri, nei panni di primario del reparto di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha fatto chiarezza sulla questione.

Le zanzare tendono a pungere soprattutto coloro che indossano abiti scuri. Il nero, il rosso, il grigio e il blu sono colori abbastanza critici. In estate, se si desidera trascorrere del tempo in mezzo alla natura, sarebbe opportuno scegliere altre sfumature. Quelle più chiare, per esempio, vengono notate in misura minore. Gli esperti consigliano di optare per il kaki, il verde e il giallo. Anche il bianco e il beige possono essere usati con una certa tranquillità.

Ovviamente, il colore non è l’unico elemento da prendere in considerazione. Ci sono tante questioni da valutare. La cosa migliore è quella di usare protezioni adeguate, così da evitare qualsiasi rischio. Anche gli abiti possono essere trattati con dei prodotti particolari. Il loro compito è sempre quello di allontanare queste creature. Solitamente, si tratta di soluzioni spray da distribuire in modo uniforme. In assenza di determinate allergie, possono essere davvero validi.