Assicurati che ci sia questo ingrediente in tutte le ricette e (sicuramente) perderai peso

C’è chi perde peso con estrema facilità e chi, al contrario, fa una gran fatica anche solo a buttare giù un chilo o due. Questione di fortuna? No: questione di metabolismo. Il metabolismo è il “motore” del nostro corpo: se va veloce perderemo peso facilmente, se va lento, al contrario, faremo molta fatica a dimagrire.

Il metabolismo può rallentare per diversi motivi: l’età, lo stress, una dieta squilibrata e troppo povera di nutrienti, uno stile di vita troppo sedentario, l’utilizzo di certi farmaci. Una cosa è sicura: mangiare troppo poco e non fare sport non potrà fare altro che peggiorare la situazione in cui ti trovi.

Il modo giusto per dimagrire è seguire una dieta sana e bilanciata e fare attività fisica con regolarità. E per dare una spinta in più al tuo metabolismo puoi usare alcuni trucchetti. Esistono ingredienti, ad esempio, che aggiunti alle nostre ricette accelerano il nostro metabolismo e ci fanno bruciare più calorie.

Vuoi dimagrire? Aggiungi questo ingrediente a tutte le tue ricette

Molte di noi, tornate dalle vacanze estive, si sono trovate con un paio di chiletti in più da smaltire. Niente di preoccupante: le vacanze sono fatte anche per provare nuovi piatti e concedersi qualche aperitivo in più. Per tornare in forma c’è un trucchetto molto semplice che ci aiuterà a perdere peso più in fretta: aggiungere un certo ingrediente alle nostre ricette.

Il modo migliore per tornare in forma è sempre e solo uno: mangiare in modo sano ed equilibrato e fare un po’ di sport. No alle diete da fame in quanto sono pericolose per la salute. Inoltre fanno rallentare anche il nostro metabolismo e, dunque, mangiare troppo poco, paradossalmente, non ci permetterà di dimagrire.

L’ideale è un leggero deficit calorico e poi un po’ di esercizio fisico ogni giorno: basta anche solo una bella camminata di mezz’ora. Se si ha tempo l’ideale è eseguire allenamenti con i pesi almeno 3 volte alla settimana in modo da mantenere un buon tono muscolare.

La dieta deve sempre essere equilibrata. Detto ciò, gli esperti di nutrizione, raccomandano di inserire un certo ingrediente nelle nostre ricette perché può aiutarci – sempre nel contesto di una dieta equilibrata e ipocalorica – a perdere peso più velocemente e più facilmente. Di cosa si tratta? Dei comunissimi fagioli neri.

Questo legume è ricchissimo di fibre e di proteine: pertanto promuove il senso di sazietà e induce, quindi, a mangiare meno. Non solo. La dietista Amie Alexander spiega che i fagioli neri regolano i livelli di zucchero nel sangue, migliorano la salute del cuore, regolano la pressione e favoriscono il riposo.

In pratica grazie a questo cibo ci sentiremo sazie a lungo con poche calorie e faremo del bene al nostro organismo. In quali ricette si possono introdurre? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. I fagioli neri sono ottimi per le zuppe ma anche per arricchire insalate o paste fredde. E sono, inoltre, un’ottima fonte di proteine vegetali per sostituire – sempre o solo alcune volte – la carne.