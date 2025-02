Novità di marzo, l’assegno sociale aumenterà? Cosa sappiamo a riguardo

Nel 2025 subiscono dei cambiamenti diversi assegni a cui poter accedere in base ai requisiti richiesti. Uno dei più richiesti da chi ha un’età avanzata è l’assegno sociale.

Cosa sappiamo dell’assegno sociale e qual è la novità del mese di marzo? Ecco tutte le informazioni che devi conoscere per poter usufruire della prestazione assistenziale prevista per coloro che non hanno mai lavorato nella vita.

Assegno sociale, la novità di marzo: cosa sapere a riguardo

L’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale ed è un beneficio rivolto a chi vive una situazione economica disagiata. Per poter accedere al servizio, infatti, bisogna avere determinati requisiti e soprattutto rispettare una soglia massima per quanto riguarda il reddito annuale stabilito dalle legge.

A partire dai 67 anni di età è possibile richiedere il cosiddetto assegno sociale, ovvero quella prestazione in vigore dal 1° gennaio 1996 che permette a chi non ha mai potuto versare contributi previdenziali di avere un’entrata.

Può richiederla, quindi, chi non ha diritto alle pensione derivante da contributi o chi non ha mai lavorato in tutta la sua vita. Qual è la novità del mese di marzo?

Per poter ottenere l’assegno sociale INPS è fondamentale risiedere in Italia, quindi tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo (almeno 10 anni) possono accedere all’assegno.

Quali sono gli altri requisiti fondamentali? Aver compiuto 67 anni di età e avere un reddito inferiore a 7.002,84 euro per chi vive da solo o di 14.005,68 per chi ha un coniuge.

La novità di marzo riguarda proprio un aumento della mensilità, nel 2025 quindi sarà possibile ricevere un assegno sociale di 7.002,97 euro annui, ovvero 538,69 euro al mese per 13 mensilità. Lo conferma la circolare INPS n.23/2025. In base ad alcuni requisiti è possibile ottenere l’assegno in misura intera o in misura ridotta.

Gli importi possono variare di anno in anno, inoltre anche il proprio reddito potrebbe aumentare e ritrovarsi così alla sospensione dell’assegno, ovviamente solo in caso di superamento del limite di reddito previsto. La sospensione può avvenire anche nel caso in cui il titolare dell’assegno soggiorni in un paese estero per più di 29 giorni.

Per poter iniziare a usufruire dell’assegno e ricevere la mensilità sul proprio conto corrente è doveroso fare richiesta all’INPS. Puoi presentare la domanda comodamente da casa ed esibire tutti i dati personali richiesti, tra cui la dichiarazione della situazione reddituale.

Non perdere le novità per quanto riguarda le pensioni del mese di marzo!