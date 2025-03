Asia Argento e Anna Lou Castoldi, le risposte alle domande imbarazzanti di Alessia Marcuzzi a Obbligo o Verità

Asia Argento e sua figlia Anna Lou Castoldi sono state tra le ospiti del talk show dal titolo Obbligo o Verità condotto da Alessia Marcuzzi che ha debuttato il 24 marzo 2025 su Rai 2, hanno risposto ad alcune domande “imbarazzanti”, ecco cosa hanno detto.

Ospiti della prima puntata del nuovo programma televisivo di Alessia Marcuzzi, Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, avuta con Morgan, si sono trovate al tavolo insieme a Geppi Cucciari, impegnata con la conduzione di Splendida Cornice su Rai 3, la cantate Paola Iezzi, in questa occasione senza Chiara, i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, l’attore comico Herbert Ballerina e Max Felicitas.

Tra chiacchiere e confessioni intime, ecco cosa hanno risposto Asia e Anna Lou alle domande dell’approfondimento “Solo tu” poste da Alessia Marcuzzi, che in questo caso si è trasformato in “Solo Voi”.

Cosa hanno raccontato Asia Argento e Anna Lou Castoldi al tavolo dell’interrogatorio di Obbligo o Verità

Alla domanda se abbiano mai spiato il cellulare dell’altra, mamma e figlia hanno risposto all’unisono: “No, mai assolutamente“. E qual è il peggior consiglio che ti ha dato l’altra, risponde Anna Lou: “Quando io faccio una cosa perfettamente bene e tu mi dici no, però va fatta così. Perché mi devi dire come la fai te?“. Asia ribatte che è vero e che è tipico di chi è nato sotto il segno della Vergine, poi la risposta granitica: “Perché io la faccio meglio, è chiaro.

Poi Asia si stupisce che la figlia sappia che ha vinto due David di Donatello (per Perdiamoci di vista e Compagna di viaggio, più un Nastro d’argento per Incompresa, ndr). Alessia Marcuzzi chiede quindi se Asia sappia come si chiama l’ultimo ex di Anna Lou, lei precisa “l’ultima”. Dopo un attimo di esitazione Asia esclama: “Ah sì, lo chiamo il Gipsy King“, e la figlia la smentisce dicendo che non è l’ex, che non sono mai stati insieme.

Arriva quindi la domanda per Asia su cosa fa sbottare la figlia, lei risponde: “L’ignoranza“, e Anna Lou la tronca tra le risate generali: “Ma non è vero, se sono stata con degli scaricatori di porto!“, mentre ribaltando il quesito la figlia di Asia ha risposto: “I ficcanaso, i finti, i falsi… Mia madre odia le persone, le stanno sulle p… quasi tutti“.

Ma qual è il film di Dario Argento che fa più paura ad Asia, risponde Anna Lou con qualche esitazione: “Nessuno penso, ah no, Profondo Rosso, ma non volevo dirlo pare scontato“, Asia conferma: “Scontato ma fa paura, mi ha traumatizzato l’infanzia!“.

E sul film che invece fa più paura alla figlia, Asia risponde con un aneddoto: “Era piccola, vide il film di mio padre che si chiama La terza madre in cui c’è una madre che butta un bambino dal ponte e lei l’ha chiamato dicendo cattivo nonno, ma che fai?“.