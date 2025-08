“Ary lo saprà?”: viene fuori una ‘verità’ nascosta su Valerio e Sarah, è successo dopo Temptation Island

Nel corso dell’ottava e ultima puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia ha avuto modo di parlare con le coppie e di sapere cosa è successo a telecamere spente. Sarah e Valerio, protagonisti nella puntata precedente di un falò di confronto molto emozionante, hanno confermato la loro scelta di lasciarsi. Il giovane si è presentato per primo e ha raccontato al conduttore di aver visto l’ex fidanzata subito dopo il confronto.

A quanto pare l’incontro è stato abbastanza duro, come lui stesso ha specificato, dato che Sarah non aveva accettato certe dinamiche: “Nel secondo è stata più razionale e le cose sono migliorate. Qualche giorno fa mi ha scritto e adesso i rapporti sono sereni”. Valerio ha raccontato di aver iniziato una frequentazione con Arianna, la single con cui c’era stato un bacio all’interno del villaggio, ufficializzando quindi la fine della storia con Sarah. Nelle ultime ore, tuttavia, a proposito dell’ex coppia è spuntata un’inaspettata indiscrezione.

Temptation Island, Valerio e Sarah hanno mentito? L’indiscrezione svela cosa è accaduto fuori

Valerio e Sarah, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, hanno confermato che le loro strade si sono separate. Il giovane ha spiegato di aver visto la sua ex fidanzata e di aver ritrovato un po’ di serenità dopo un incontro burrascoso: “Per me resterà sempre una persona importante. So che alcuni comportamenti sono stati fraintesi, ma lei non è una poco di buono”, ha spiegato. Ma proprio sull’ex coppia, nelle ultime ore, è spuntata un’interessante indiscrezione.

Lorenzo Pugnaloni, sul suo canale Instagram, ha riportato una storia in cui ha rivelato che Sarah e Valerio, dopo il programma si sarebbero rivisti, ma non una sola volta: “Valerio e Sarah si sono rivisti, anche pochi giorni fa al ristorante a Frascati. Ary lo saprà?”. L’esperto del gossip ha poi citato Arianna, la single con cui Valerio aveva iniziato una frequentazione dentro al villaggio, proseguita poi fuori, mettendo in dubbio il fatto che lei sia a conoscenza dell’incontro tra l’ex coppia.

Si tratta, comunque, solo di un’indiscrezione- l’ennesima– e non si sa se effettivamente i due, dopo i primi incontri in cui hanno avuto modo di chiarirsi, si siano rivisti di recente. La loro storia, lunga circa 5 anni, ha visto la fine all’interno di Temptation Island, quando all’ultimo falò di confronto entrambi si sono lasciati andare alle emozioni: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”, ha detto la giovane, salutandolo in lacrime.