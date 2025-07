Temptation Island, spunta una verità inaspettata su Valerio e Sarah: la decisione spiazza il pubblico

Temptation Island non smette, sin dal suo esordio, di catturare l’attenzione dei telespettatori. È uno dei programmi Mediaset più seguiti, gli ascolti sono sempre altissimi e lo share tocca numeri da record. Nell’attuale edizione sette coppie hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, vivendo per circa ventuno giorni divisi nei rispettivi villaggi. Sono passate tre settimane dal debutto e i colpi di scena non sono assolutamente mancati.

Tra le coppie più chiacchierate c’è sicuramente quella formata da Valerio e Sarah. Hanno scelto di mettersi in gioco per capire che cosa provano l’uno per l’altra, dopo cinque anni di relazione. Una scelta motivata dalla confessione della giovane che ha confidato di aver visto altre persone, durante la loro storia. Anche se, nel programma, si è lasciata andare a rivelazioni più approfondite che hanno scosso il suo fidanzato. Dopo l’esperienza del villaggio in tanti si chiedono se ad oggi siano ancora una coppia: l’ultima indiscrezione svela cosa è successo.

Temptation Island, Sarah e Valerio si sono detti addio? La conferma è appena arrivata

A Temptation Island Sarah e Valerio sono state una delle coppie più seguite. Si sono messi in gioco, con la speranza di capire cosa fare in futuro: se stare insieme o separarsi definitivamente. La ragazza, durante la permanenza nel villaggio, ha fatto alcune confessioni che hanno lasciato il giovane abbastanza scosso. Quest’ultimo ha infatti scoperto che fuori ha visto diverse persone, con cui ha preso un caffè, e ha accettato il loro corteggiamento.

Valerio aveva parlato, in precedenza, di alcuni messaggi trovati sul telefono di Sarah, ma non era al corrente degli ulteriori sviluppi. Come è noto le registrazioni del programma sono terminate, quindi le coppie hanno già preso la loro decisione. Secondo una recente segnalazione, riportata dal portale Il Vicolo delle news, i due a fine programma sarebbero stati visti insieme da alcuni utenti, nel loro ambiente lavorativo.

A quanto pare ad oggi, almeno secondo quanto riportato, sarebbero ancora una coppia. Ovviamente non si ha nessuna conferma ufficiale, si tratta solo di un’indiscrezione. Valerio e Sarah, al falò di confronto finale, sono usciti separati: il giovane ha deciso, dopo essersi avvicinato palesemente alla tentatrice Arianna, di mettere un punto alla loro relazione. È possibile quindi che il nuovo confronto sia arrivato a telecamere spente e non è da escludere che nell’ultima puntata di ‘un mese dopo‘ possano presentarsi insieme.