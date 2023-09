Arriva l’autunno ed arrivano le piogge: ecco l’ombrellino da passeggio per il tuo cane

L’autunno è alle porte e con esso anche le piogge: se porti il tuo cane a spasso, un ombrellino come questo ti sarà utilissimo.

Settembre è ormai cominciato e, sebbene l’estate non ci abbia ancora salutati ufficialmente, il notevole calo delle temperature ci ricorda che la bella stagione 2023 è ai titoli di coda. Oltre al sempre ‘traumatico’ ritorno al lavoro, alcuni devono fare i conti con la meteoropatia, viste le piogge che tradizionalmente caratterizzano l’autunno.

Sarebbe comunque un errore pensare solo a sé stessi: chi ha un cane dovrebbe badare anche a fare in modo che la pioggia non arrechi disagio al proprio amico peloso. Molti trovano difficoltà a portare i quattro zampe a passeggio quando piove, ma tenerli chiusi in casa troppo a lungo non è mai positivo per la loro salute. Come regolarsi quindi per non farli bagnare come pulcini quando il meteo non è clemente?

Con questo ombrellino, le tue passeggiate sotto la pioggia col cane saranno piacevolissime: idea super pratica!

Ancora una volta sono i social a fornirci immagini divertenti ed istruttive circa il mondo animale e, in questo caso, sull’universo degli adorabili cani. Una delle pagine TikTok più carine da questo punto di vista è sicuramente @the_doggie_days, che raccoglie i momenti più teneri ed esilaranti dei bellissimi Maltesi.

Quest’ultima è una razza canina super amata proprio per via della sua estetica che ispira tanta tenerezza. Inoltre, si tratta di cani particolarmente eleganti e vivaci, di taglia piccola e perciò non ingombranti…insomma, impossibile non innamorarsene!

Nel video che vogliamo mostrarvi si vede un signore portare a spasso il proprio Maltese lungo il marciapiede di una strada di città. Camminare con la pioggia può essere fastidioso, soprattutto se per strada ci sono molte macchine e tanta confusione, e per di più si ha un cane. Eppure, l’uomo sembra perfettamente a suo agio.

Il motivo di tanta tranquillità è certamente il comodissimo ombrellino con cui può tenere l’amico al riparo dall’acqua. Il guinzaglio con cui tiene l’animale, infatti, non è come tutti gli altri: si tratta di un’asta con l’impugnatura a forma di manico di ombrello e al centro si apre un ombrellino trasparente che copre il cane evitando che si bagni.

Una soluzione furba ed estremamente comoda specialmente per il pelosetto, che non dovrà più rinunciare alle passeggiate per strada per colpa del meteo.