Ikea, il tuo giardino in stile boho chic sarà accogliente e originale

Qual è l’arredamento firmato Ikea da comprare per il tuo giardino in stile boho chic? Scopriamolo insieme…

Con le proposte di Ikea puoi arredare il tuo giardino in stile boho e ottenere così l’angolo esterno di casa dei tuoi sogni. Scegliere i prodotti giusti, talvolta, può rivelarsi un compito abbastanza arduo da portare a termine.

Ecco perché siamo qui per aiutarti a scegliere il miglior arredamento per il tuo giardino di casa e rimanere soddisfatta del lavoro svolto.

Di seguito ti proponiamo ben 3 idee di arredamento da mettere nel carrello per il tuo giardino in stile boho chic!

3 prodotti Ikea da comprare per un giardino in stile boho chic

Cosa significa “stile boho chic“? Innanzitutto, per ispirarsi allo stile bohemien e chic, ovvero i due elementi che danno vita a questa tipologia di stile, bisogna abbracciare uno stile di vita rilassato ed elegante. Una delle caratteristiche principali dello stile boho chic sono i colori

In un giardino in stile boho chic non può mancare l’area relax con cuscini e poltrone basse. I colori sono protagonisti assoluti di questo angolo, altrimenti dovrai optare per qualcosa di più minimal e allontanarti dallo stile che desideri ottenere.

A meno di 5 euro puoi trovare la fodera per cuscino ideale per dare colore al tuo angolo di relax. Puoi scegliere dalle righe colorate al motivo floreale per rendere tutto più vivace.

I cuscini possono essere messi come decorazione sul divano componibile 3 posti da esterno con poggiapiedi mordente marrone chiaro, un complemento d’arredo perfetto per la tua area esterna della casa. Lo paghi solamente 550 euro, un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire! Inoltre, per chi non lo sapesse, si tratta proprio di una novità firmata Ikea.

Un vero giardino in stile boho chic non può non avere l’amaca, un elemento che rende l’ambiente ancora più accogliente e originale. In alternativa, all’amaca, che trovi comunque da Ikea sia da appendere che con supporto (la prima la paghi solamente 29 euro, la seconda 119 euro), puoi optare per una sedia a dondolo colorata ed elegante.

Non dimenticare di illuminare la parte esterna della casa con lanterne e lucine da appendere, anche un tappeto esterno potrà rendere l’angolo relax più piacevole.