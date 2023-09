Archiviata l’estate la vera domanda che ci poniamo è: ‘Cosa ci aspetta in questa fine 2023’? Ce lo svelano le stelle

Cosa prevedono gli astri per tutti i segni dopo la fine di questa torrida estate? Scopriamo l’Oroscopo dell’autunno.

Archiviata questa estate – anche se non ufficialmente – siamo tornati alla nostra vita quotidiana: lavoro o studio, carriera, vita sentimentale. Ma cosa prevedono per noi gli astri? Cerchiamo di capire cosa prevede l’Oroscopo per noi in questo autunno

Oroscopo di autunno: segno per segno

Settembre, memore della nostra vita scolastica, è per molti mesi di inizio: carriera e vita sentimentale, è tempo di grandi cambiamenti. Scopriamo segno per segno cosa prevedono gli astri.

Acquario

Tema principale per i nati sotto il segno dell’Acquario, in questo momento, è quello finanziario. Queste settimane si dovranno fare grandi scelte, specie nel campo del lavoro: per chi vuole cambiare ambito, è tempo di buttarsi in nuovi progetti, senza paura ma con la consapevolezza che ci vorrà del tempo; per chi invece ha messo da parte un gruzzoletto è tempo di investire, magari finanziando un corso di formazione.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci, in questo autunno, saranno influenzati da Saturno che entrerà nella loro orbita: responsabilità e disciplina, specie nell’ambito della carriera, caratterizzeranno questi mesi. Ma non solo: è un ottimo momento per lavorare anche tu stesso, su come ti presenti agli altri e investire sulle tue idee.

Ariete

Il Sole entrerà nell’orbita dell’Ariete e cambierà di molto la prospettiva di coloro che sono nati sotto questo segno. Da sempre attento alla tua salute, dal momento che ami tenerti in forma, è il momento anche di impegnarti sulla tua spiritualità. Cercare di rilassarsi è il must di questi mesi: non sempre bisogna correre. Prova dunque corsi di meditazione o simili, ne beneficerà tutta la tua vita.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro saranno mesi molto importanti: prova ad uscire dalla tua zona di comfort, a provare cose nuove o finalmente a realizzare i progetti che da anni sogni. Insomma: buttarsi. Ma non solo: la fine dell’anno sarà l’occasione giusta per risolvere le questioni rimaste in sospeso, sia sul lavoro che nella vita privata.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno mesi di grandi successi, se giustamente motivati. Il momento è propizio: Saturno nell’orbita del segno permetterà a tutti di raccogliere i frutti di anni di duro lavoro. Saggezza e creatività ti renderanno uno dei leader nel campo del lavoro. Approfittane.

Cancro

I prossimi mesi sono di “preparazione” per l’inizio del nuovo anno. Investite sul vostro lavoro, con corsi di perfezionamento, di formazione e perché no, con un nuovo corso di studi. Perché? L’inizio del 2024 ti metterà davanti ad offerte irripetibili ed giusto arrivare preparati.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone saranno mesi difficili: bisognerà prendere delle scelte molto importanti, specie nel campo sentimentale. Ma non temente, il Sole sarà dalla vostra parte. Troncate rapporti che pensate siano ormai conclusi e liberatevi di amicizie tossiche, ne beneficerete sin da subito.

Vergine

Non saranno mesi semplici nemmeno per i nati sotto il segno della Vergine. Nell’ultimo periodo ne avete passato tante, prendete in considerazione l’aiuto della psicoterapia. Saranno mesi complicati ma non temete: prendervi cura di voi stessi porterà dei grandi benefici.

Bilancia

L’autunno è il momento di grandi riflessioni per i nati sotto il segno della Bilancia, specie nella vita privata. Per chi è single, la voglia di una relazione duratura vi porterà alla ricerca del grande amore. Chi invece vive una relazione da tempo si interrogherà sul nuovo corso: una convivenza, mettere su famiglia, oppure le nozze. Volete un grande passo: confrontatevi con il vostro partner.

Scorpione

Obiettivo per i prossimi mesi, per i nati sotto il segno dello Scorpione, prendersi cura di se stessi. Attività fisica – prendete in considerazione di iscrivervi in palestra o ad un corso specifico – ma anche terapia. Insomma, prima regola: mettere se stessi davanti a tutti.

Sagittario

Tempo di grandi domande per i nati sotto il segno del Sagittario, tempo di grandi bilanci. Siete soddisfatti del vostro percorso sino ad oggi, della vostra vita? Nel caso, è il momento di grandi cambiamenti, a partire anche da un cambio di vita in un’altra citta. Buttatevi, ne varrà la pena.

Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno ci saranno grandi cambiamenti, specie nella vita di famiglia. Risolvere vecchie, e dolorose per voi, questioni con parenti stretti vi darà forza per il futuro. State crescendo ed è giusto che vi assumiate grandi responsabilità.