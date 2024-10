Vorresti aprire un nail center e non sai come fare? Ecco cosa ti serve

Per aprire un salone nail art hai bisogno della partita IVA, ma non è tutto. Ecco come fare per mettersi in proprio e avviare la propria attività!

Mettersi in proprio e aprire un’attività che possa rispecchiare anche la propria passione è sicuramente uno degli step più importanti della vita. Per aprire un nail center, cosa è necessario fare?

Sicuramente per poter avviare un’attività è innanzitutto necessario sapere che bisognerà aprire la partita IVA, essenziale per qualsiasi tipo di persona che decide di lavorare come libero professionista.

Ecco, quindi, tutte le informazioni di cui hai bisogno se il tuo desiderio più grande è quello di aprire un tuo centro di ricostruzione unghie!

Quanto costa aprire un nail center? Tutte le informazioni da conoscere

Se ti stai domandando cosa devi fare per poter aprire il tuo nail center, qui troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi.

L’attività di nail artist è molto impegnativa ma ricca di soddisfazioni, se sei appassionata di unghie e vuoi fare della tua passione il tuo lavoro, aprire un nail center potrebbe essere la strada migliore da intraprendere.

Innanzitutto devi sapere che per poter avviare una tua attività e aprire, quindi, un centro di ricostruzione unghie, è importante essere in possesso di un diploma di estetista. Il corso per il diploma ha una durata di 3 anni.

Non tutti sanno che nella regione Lazio il discorso è diverso: puoi aprire il tuo salone senza diploma, ma solo dopo aver frequentato un corso di 200 ore promosso dall’associazione nazionale professionale onicotecnici.

Dopodiché dovrai affrontare diverse situazioni burocratiche, motivo per cui ti suggeriamo di affiancarti quanto prima ad un professionista del settore. Dopo aver aperto la partita IVA dovrai eseguire altre pratiche di seguito elencate:

l’iscrizione alla gestione artigiani INPS

l’iscrizione alla camera di commercio

l’attivazione della posizione assicurativa INAIL

Dopo aver effettuato le varie iscrizioni, potrai presentare la SCIA al Comune appartenente al luogo in cui aprirai l’attività e ottenere la certificazione ASL di idoneità igienico sanitaria.

Sicuramente è importante avere un budget da poter investire, avrai bisogno di trovare la location giusta e acquistare attrezzature e prodotti che potranno fare la differenza.

Non dimenticare l’importanza della formazione: nonostante il tuo diploma, dovrai continuamente seguire i corsi di aggiornamento per rimanere al passo con le informazioni e soprattutto per poter offrire alle tue clienti un lavoro aggiornato e sicuro!

Per poter avviare un’attività, quindi, è importantissimo rivolgersi ad un commercialista, il professionista che ti saprà guidare e indicare tutte le informazioni necessarie e gli step da eseguire per aprire il tuo tanto desiderato nail center!