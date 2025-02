Mamme 4.0: app educative per stimolare la crescita e l’apprendimento dei bambini

Se usata bene, la tecnologia può diventare uno strumento valido per stimolare la crescita e l’apprendimento dei bambini. Ad oggi, tra smartphone e tablet, è possibile scaricare innumerevoli app educative che permettono al bambino di giocare e divertirsi, così da rendere una “lezione” più leggera e adatta alle sue esigenze.

Proprio perché ne esistono tante, probabilmente ti sarai chiesta quali siano le app educative migliori da provare. Te ne consigliamo 3 con obiettivi diversi. Potrai scaricarle anche sul tablet di famiglia così da permettere al bambino di poterlo controllare e, perché no, giocare anche insieme a lui!

App educative per i bambini: quali sono le migliori

Ricordiamo l’importanza di non lasciare mai il bambino da solo né con lo smartphone né con il tablet. Prima di tutto è fondamentale evitare che abbia l’accesso completamente senza limitazioni a internet. Se utilizzati correttamente, questi strumenti sono estremamente utili, ma se usati male, possono rivelarsi molto pericolosi.

Per tale motivo ricorda di sorvegliare il bambino quando ha in mano un dispositivo simile. Ecco, quindi, le 3 app educative per mamme 4.0 da scaricare!

Giochi per l’asilo

Quest’applicazione contiene ben 15 giochi educativi per bambini della fascia di età 3- 5 anni. Le tipologie di gioco comprendono tutto ciò che concerne il mondo dei colori, delle forme, dei numeri, ideale quindi per aiutare il bambino a sviluppare pensieri logici e la coordinazione.

Duolingo ABC

I creatori della famosissima applicazione per l’istruzione Duolingo hanno ideato l’app per i piccoli di casa. Con Duolingo ABC il bambino può imparare in modo divertente a leggere e scrivere in inglese. L’app è consigliata per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

All’interno dell’app puoi trovare oltre 700 lezioni. Non ti resta che scaricare l’app sul tablet e divertirti insieme a lui così da poter passare anche un momento insieme!

Mathland

Per un primo approccio alla matematica o semplicemente per ripassare ogni giorno tutte le operazioni di base, come le addizioni e le tabelline, è possibile scaricare l’app Mathland che prmette al bambino di divertirsi con questi giochi educativi che trattano come tema principale proprio la matematica.

I giochi sono delle vere e proprie avventure e per poter procedere il bambino si troverà ad affrontare diverse sfide, ovvero dei giochi matematici che non lo annoieranno di certo.

Ora non ti resta che scaricare le applicazioni consigliate qui sopra e scoprirle insieme al bambino.

Non perdere i nostri consigli sui film educativi da vedere insieme ai piccoli di casa!