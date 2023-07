Antonio Cupo, dal cast di Elisa di Rivombrosa alla svolta nel cinema americano come produttore

Antonio Cupo non è solo un eccellente attore noto per la partecipazione alla serie Tv Elisa di Rivombrosa, la sua carriera è ricca di successi e il futuro sorprendente.

Un talento naturale ma fatto anche di tanto lavoro, studio, impegno, costanza e passione. Antonio Cupo recita alla perfezione ma le sue capacità artistiche le dimostra anche nel canto e nel ballo senza risparmiarsi mai.

I genitori dell’artista canadese sono Manlio Cupo nato in provincia di Salerno a Palomonte, mentre la madre Lucia è di Barletta in provincia di Bari. Nonostante le origini italiane, Antonio nasce in Canada e precisamente a Vancouver, British Columbia, nel 1978 il 10 di gennaio.

La sorella di Cupo è un’artista di successo, Carmelina è una cantautrice, invece il fratello Sabino ha deciso di rivolgere le sue energie e il suo talento per aiutare il padre nell’azienda di famiglia situata a Vancouver.

Antonio Cupo: chi è, carriera, cosa fa e qual è il suo futuro da produttore

Il famosi attore di Elisa di Rivombrosa nasce e cresce in Canada dove la sorella Carmelina lo ha presto introdotto nell’ambiente teatrale. Antonio Cupo inizia a recitare sul palco da giovanissimo facendosi le ossa e studiando, ma giunta l’età dell’adolescenza l’attore decise di creare una band rock insieme ad alcuni amici che chiamarono “The Hybrid Cartel”. Il suo ruolo nella band era quello di scrivere i testi e la musica oltre a suonare la chitarra una passione che ancora oggi mantiene.

Cupo, tra le mille attività, frequenta la University of British Columbia laureandosi e ottenendo il titolo Bachelor of Arts e nello stesso tempo dava inizio alla sua carriera come attore. Successivamente Antonio Cupo, si trasferisce a Los Angeles, Hollywood e inizia a lavorare sodo per creare diventare un attore del grande e piccolo schermo. Le opportunità iniziano ad arrivare con proposte allettanti da produttori e registi d’eccezione come James Cameron e Steven Spielberg.

Ma per avere il primo ruolo in un film come protagonista deve attendere Fabio Segatori, regista di Holliwood Fliews. In Italia viene chiamato per recitare nella serie Tv più vista a livello nazionale, Elisa di Rivombrosa, con la quale conquista il pubblico nostrano e diviene popolare. Tale reputazione viene premiata con ruoli in film in cui Antonio Cupo recita con attori famosi tra cui Pelelope Cruz con la quale ha girato il film Elegy e F. Murray Abraham nel film Carnera The Walking Mountain.

Cupo non ha dimenticato, però, il teatro nel quale continua a recitare creando un tour con 135 spettacoli tra cui il Rogers e il Musical di Hammerstein. Ha poi accettato di promuovere i Rolex con una mega Campagna mondiale che è stata realizzata dal regista Joe Carnahan. In USA, Antonio Cupo ha preso parte a diversi film e serie tv tra cui Bomb Girls con Meg Tilly, ICE con Donald Sutherland.

L’attore ha deciso poi di passare dietro alla telecamera per produrre lui stesso pellicole cinematografiche. I film che ha prodotto sono “A Brush with love” e “Love under the Olive Tree” in collaborazione con la Crown Media Hallmark.