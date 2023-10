Antonella Clerici e Clio Make up insieme: arriva il post della truccatrice

Antonella Clerici e Clio Make up hanno condiviso uno scatto insieme con un post che ha destato molta attenzione.

Antonella Clerici, che è conosciuta per la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, ha accolto nel suo studio a “È sempre mezzogiorno” su Rai 1, l’influencer più famosa per i tutorial di trucco: Clio Make Up. Durante la trasmissione si è parlato di chi è realmente Clio Zammatteo, la ragazza che ha anticipato tutte nel mondo beauty sui social.

Clio ha 40 anni, è una donna, una mamma e una moglie eccezionale. Ciò che la contraddistingue è la sua autenticità: ha raccontato degli esordi, dell’ansia dei primi tutorial e dell’imbarazzo che aveva, tanto da chiedere al marito di non ascoltarla mentre girava. Eppure, da quei primi, timidi video è emersa come una vera influencer, una figura che porta con sé il significato profondo di “influenzare in modo positivo”.

Clio Make Up il suo percorso e il successo

La storia di Clio è quella di una ragazza della provincia di Belluno che, con determinazione, si è trasferita a New York per inseguire un sogno e diventare truccatrice professionista. E’ lì che ha costruito il suo impero. Nonostante ciò, ha mantenuto un forte legame con le sue radici, tanto da tornare in Italia con la sua famiglia.

Il segreto del suo successo? Clio stessa ammette di non conoscerlo esattamente, ma sottolinea l’importanza dell’onestà. Onestà verso se stessi, verso il proprio pubblico, e verso il proprio lavoro. La sua passione per il trucco non è mai stata motivata dal denaro, ma dall’amore per l’arte del makeup e dal desiderio di condividere con il mondo i suoi consigli. Il feedback più prezioso per lei viene da mamme e figlie che la seguono da anni.

Antonella Clerici, la conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, ha sempre avuto stima per storie come quella di Clio: storie di persone che, con impegno e dedizione, hanno costruito qualcosa di grande. La simpatia tra le due è palpabile e Antonella vede in Clio un esempio di autentica influencer, che ha costruito il suo successo senza copiare nessuno.

Inoltre, in un’epoca dominata dai filtri e dalla ricerca della perfezione, Clio emerge come una voce di verità. Si preoccupa di non utilizzare i filtri sui social, così facendo, riflette il suo impegno verso l’immagine autentica e genuina del make up.

Clio Make Up si è davvero sentita a proprio agio con Antonella Clerici, tanto da dedicarle un post sul suo profilo di Instagram. Come didascalia ha scritto: “Conoscere @antoclerici è stato un SOGNO! Una persona dolcissima che mi ha messa subito a mio agio. Grazie ancora @antoclerici per avermi invitata a @sempremezzogiornorai. Quanti di voi hanno seguito la puntata?“.