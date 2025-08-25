Anticipazioni Uomini e Donne, bombe clamorose nelle nuove puntate: cosa accadrà nelle prime registrazioni

Sono emerse le prime clamorose anticipazioni sulle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco cosa accadrà.

Fra poche settimane riprenderà l’atteso appuntamento con Uomini e Donne, il dating show che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, condotto da Maria De Filippi. Tanta è la curiosità di sapere chi saranno i tronisti e le troniste e i nomi circolati in questi giorni sono stati tanti.

Ma si sa che, da qualche anno a questa parte, le prime puntate di Uomini e Donne sono sempre dedicate agli ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, sono emersi alcuni dettagli su ciò che accadrà nelle prime registrazioni.

Cosa accadrà nelle prime registrazioni di Uomini e Donne

Mercoledì 27 agosto si terrà la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne negli studi Elios. Le prime puntate del dating show saranno dedicate alle coppie di Temptation Island, almeno stando alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Sarà l’occasione per fare il punto su ciò che è successo alle coppie dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia. Ci saranno dunque dei faccia a faccia fra le varie coppie, fidanzati e single, dopo l’ultima puntata trasmessa il 31 luglio.

Il pubblico potrà assistere ad esempio al confronto tra Sarah e Valerio, la coppia che ha deciso di separarsi dopo la fine dell’esperimento perché Valerio ha scelto di conoscere la single Ary.

Non solo ma c’è molta curiosità di scoprire anche cosa sia successo tra Rosario e Lucia, che hanno lasciato il reality insieme, per poi separarsi in un secondo momento quando lui ha scoperto dei messaggi della sua fidanzata con un ex tentatore.

L’appuntamento con la prima puntata di Uomini e Donne è previsto il 22 settembre e allora i telespettatori potranno finalmente sapere di più su ciò che è successo ai protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, che è stata un vero successo.

Per quanto riguarda i tronisti e le troniste, si è vociferato molto della presenza sul trono proprio della ex fidanzata di Temptation Island Sarah e dell’ex tentatore Flavio Ubirti ma anche di volti non noti al pubblico. Staremo a vedere chi ci sarà… Certo è che ci sarà spazio anche per il trono over con le dame e i cavalieri e le loro frequentazioni. Anche in questo caso i telespettatori potranno ritrovare vecchie conoscenze ed anche nuovi volti.