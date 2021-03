Anticipazioni oroscopo settimanale dall'8 al 14 marzo

Scopriamo le anticipazioni dell’oroscopo per la seconda settimana di marzo: cosa dicono le stelle per i 12 segni, da lunedì 8 a domenica 14? Vi sveliamo come andranno le cose nei prossimi giorni e quali sono i top e flop del periodo secondo le nostre previsioni astrologiche.

Oroscopo della seconda settimana di marzo: segni top e flop

Come per ogni nuova settimana alle porte, partiamo alla scoperta delle anticipazioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali, con una panoramica su quelle che sono le previsioni astrologiche per il periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 marzo 2021. Curiosi di sapere come andranno le cose, dall’Ariete ai Pesci?

Vediamo subito quali sono i 2 segni che aprono e chiudono la classifica sull’andamento dei prossimi 7 giorni per quanto riguarda amore, salute e lavoro, andando a scoprire il top e il flop della settimana!

In testa alla classifica, segno più fortunato in assoluto, il Sagittario, a cui le stelle sorrideranno sotto tutti i punti di vista: è tempo di grandi decisioni e di grande energia da investire al massimo! In fondo alla classifica il più sfortunato del periodo che, questa volta, sarà il segno dei Pesci. Servirà tanta attenzione nei giorni all’orizzonte, soprattutto in fatto di sentimenti: le ricadute del troppo lavoro rischiano di farsi negative anche nel rapporto con il partner…

Anticipazioni oroscopo: come vanno gli altri segni dall’8 al 14 marzo

Le anticipazioni per il periodo da lunedì 8 a domenica 14 marzo rivelano risvolti positivi per Cancro, Leone e Acquario, segni con 4 stelle nella classifica grazie a importanti traguardi alle porte, ma attenzione: saranno raggiungibili con quel pizzico di coraggio che serve per scrollarsi di dosso ansie e ostacoli, nel cuore come nella forma fisica e nel lavoro…

3 stelle invece per Ariete, Toro, Vergine e Scorpione, segni per cui sarà bene trovare un equilibrio tra carriera e sentimenti per evitare di combinare pasticci… La chiave è cercare di tenere testa alle insidie del malumore e indirizzare le energie verso una svolta, anche se non sarà vicinissima…

2 stelline in classifica per 3 segni che, durante la settimana, faticheranno a non cedere a scelte affrettate e facili litigi: Gemelli, Bilancia e Capricorno, non è il momento di lasciare la vecchia strada per la nuova, quindi ponderate bene ogni scelta! In amore come nel lavoro, ma anche per tutto ciò che riguarda la salute, attenzione alle vostre azioni.