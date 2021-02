Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le anticipazioni dell’oroscopo di domani, 28 febbraio 2021. Se siete qui è perché volete immediatamente conoscere qualcosa in più delle previsioni segno per segno. Senza perdere altro tempo andiamo subito vedere cosa dicono le stelle a proposito dell’amore, salute e sulle occasioni di lavoro!

Anticipazioni oroscopo domani: Cancro top, Toro flop

Il segno al top di domani sarà il Cancro, che potrà godersi una giornata all’insegna del benessere. Tutto sarà in equilibrio e in armonia, cosa volere di più?

Dalla parte opposta invece il segno flop, ovvero l’ultimo in questa speciale classifica che vede protagonisti tutti i segni zodiacali, sarà il segno dei Toro. Domani sarà il giorno per capire cosa fare e non fare per non complicare una situazione a cui tiene particolarmente…

Oroscopo di domani, segni fortunati: Leone, Vergine e Acquario

E a questo punto non ci resta altro da fare che andare a vedere tutte le altre anticipazioni che riguardano l’oroscopo di domani di tutti i segni zodiacali. I segni particolarmente fortunati, che dovranno approfittare della congiunzione astrale favorevole per loro nella giornata del 28 febbraio saranno il segno del Leone, la Vergine e l’Acquario.

Le stelle indicheranno la via per la risoluzioni di questioni in sospeso, mentre per alcuni ci sarà l’occasione di rispolverare un vecchio sogno da troppo tempo nel cassetto!

Anticipazioni oroscopo 28 febbraio: Ariete, Bilancia, Capricorno

Con tre stelline su cinque, questi tre segni restano nella parte medio alta della classifica della fortuna di domenica. Le anticipazioni dell’oroscopo di domani 28 febbraio ci dicono che l’Ariete, il segno della Bilancia e quello del Capricorno stazioneranno nella nostra classifica con tre stelline su cinque.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere nel dettaglio le pagine di ogni segno, mentre noi siamo pronti per andare a sfogliare le anticipazioni dell’oroscopo di domani degli ultimi segni zodiacali.

Altri segni: Gemelli, Scorpione, Sagittario e Pesci

Qualche negatività potrebbe compromettere l’andamento della giornata per altri quattro segni, che sono ili Gemelli, lo Scorpione, il Sagittario e il Pesci.

Vi rimandiamo alle pagine dedicate a ogni singolo segno per conoscere le anticipazioni del 28 febbraio. Troverete tanti consigli per affrontare al meglio la giornata! E sfogliate anche l’oroscopo del giorno, con le previsioni, le anteprime e tanto altro!