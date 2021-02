Anticipazioni oroscopo di domani 1 marzo: Vergine tocca a te!

Bentornati anche oggi al nostro appuntamento con le anticipazioni dell’oroscopo di domani i marzo 2021, segno per segno. Cosa accadrà ai nostri segni zodiacali con l’arrivo del nuovo mese? Andiamo subito a scoprirlo, con la nostra consueta rassegna dei segni più fortunati.

Anticipazioni oroscopo domani: Vergine top, Bilancia flop

Come prima cosa, ormai lo sapete, sfogliando in anteprima l’oroscopo di domani di tutti i segni zodiacali vediamo quale sarà il segno top e il segno flop, ovvero il primo e l’ultimo in questa speciale classifica che vede protagonisti tutti i segni zodiacali. Le anticipazioni dell’oroscopo di domani ci dicono che la giornata sarà splendida per il segno della Vergine.

Il segno della Bilancia, invece, sarà l’ultimo della classifica, dovrà fare i conti con l’esitazione e qualche problema di emotività che riuscirà a gestire a fatica.

Oroscopo di domani, segni fortunati: Toro, Leone, Sagittario, Acquario

Ed ora passiamo a vedere subito le altre anticipazioni dell’oroscopo di domani che riguardano gli altri segni fortunati. Ssecondo le previsioni astrali del 1 marzo, saranno Toro, Leone, Sagittario e Acquario. Leggete maggiori dettagli cliccando sulla pagina del segno:

Per questi quattro segni, le stelle promettono soddisfazioni e felicità. Forse qualcuno dovrà impegnarsi più di altri per arrivare al successo, ma ne vale la pena!

Anticipazioni oroscopo 1 marzo: Cancro, Scorpione e Pesci

Nella classifica della fortuna di domani, i segni del Cancro, della Vergine, dello Scorpione e dei Pesci non riusciranno a occupare posizioni altissime ma godranno di buoni influssi astrali,. Infatti stazioneranno con tre selline su cinque! Ecco i dettagli segno per segno.

Altri segni: Ariete, Gemelli, Capricorno

Il vento non girerà a favore di questi tre segni , le stelle staranno voltate dall’altra parte e in generale per l’Ariete, il Gemelli e il Capricorno sarà meglio rimandare a tempi migliori le decisioni da prendere. Le occasioni non mancheranno per portare a termine con successo questioni che erano rimaste in sospeso.

E per conoscere tutto quello che le stelle hanno in serbo per voi, non perdetevi il nostro appuntamento con l’oroscopo del giorno, con l’anteprima di domani e tanti altri dettagli sul futuro!