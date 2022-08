Incidente per la star di Donnie Brasco, l’attrice in gravi condizioni dopo lo schianto

La star di Hollywood Anne Heche coinvolta in un terribile incidente stradale a Los Angeles. Secondo quanto emerso, l’attrice sarebbe stata estratta dalle lamiere della sua auto con un’operazione di soccorso piuttosto complessa. Dagli Stati Uniti il bollettino sulle sue condizioni.

Star di Hollywood in gravi condizioni: schianto con l’auto a Los Angeles

L’attrice americana Anne Heche sarebbe stata coinvolta in un drammatico incidente stradale in California e ora sarebbe ricoverata in condizioni ritenute critiche.

Lo riportano Cnn e Tmz, secondo cui la star 53enne, volto noto del cinema e della tv su scala internazionale, si sarebbe schiantata con la sua auto contro una casa per cause ancora in via di accertamento.

Foto Instagram | @anneheche

La ricostruzione dell’incidente a Los Angeles

L’attrice sarebbe ricoverata in ospedale dopo essersi schiantata con la sua Mini Cooper contro un’abitazione a Los Angeles. Le operazioni di soccorso si sarebbero rivelate piuttosto complesse, con i Vigili del fuoco impegnati per estrarre la star Anne Heche dalle lamiere del veicolo nel quartiere Mar Vista.

Dopo lo schianto sarebbe divampato un incendio che avrebbe complicato ulteriormente le attività di recupero dell’attrice.

Secondo quanto trapelato, sul posto sarebbero intervenuti 59 pompieri e le fiamme sarebbero state domate dopo oltre un’ora.

Chi è Anne Heche, la star vittima di un terribile incidente

Anne Heche ha 53 anni ed è l’ex compagna di Ellen DeGeneres. La sua è una carriera brillante nella galassia hollywoodiana, con ruoli noti nel piccolo e grande schermo.

La star ha recitato nella soap opera Another World, in Italia Destini , e tra i film che l’hanno vista impegnata sul set spiccano titoli come Donnie Brasco e So cosa hai fatto.