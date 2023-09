Annalisa, il taglio pixie le sta d’incanto: nuovo cambio di look per la cantante dell’anno

Annalisa ha annunciato (con il botto), il nuovo singolo Ragazza Sola, ma si mostra con un look alquanto sconvolgente.

Nulla da fare, Annalisa non smette mai di riservarci sorprese. Anche quest’anno è stato davvero intenso per la cantante: dal matrimonio con Francesco Murgia, all’ennesimo tormentone estivo (Disco Paradise), che ha fatto tremare le classifiche. Insomma, la cantante che ha esordito grazie ad Amici non ha alcuna intenzione di fermarsi, mostrando ogni volta al pubblico di che pasta è fatta. Adesso i fan aspettano con ansia la novità di questi giorni: l’uscita di Ragazza Sola, il nuovo brano previsto per l’8 settembre. “È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento”, descrive Annalisa ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni; ma i cambiamenti sono evidenti anche nella copertina pubblicata in anteprima su Instagram: cosa ha fatto Annalisa ai capelli?

Non è la prima volta che vediamo Annalisa stravolgere look, ma la cosa non passa di certo inosservata vista la sua chioma rossa che è diventata il tratto caratteristico dell’artista. A maggio, con l’annuncio del brano Mon Amour, la cantante aveva sfoggiato un caschetto nero con una fragetta, generando un certo stupore da parte del pubblico. Dopo diversi rumors, si scoprì che tale acconciatura non era altro che una semplice parrucca, che tuttavia, non possiamo negare che le stava divinamente. Ma questa volta cosa è successo? Con l’annuncio del nuovo singolo, portavoce di cambiamento, anche Annalisa si mostra con un taglio di capelli decisamente drastico.

Annalisa stravolge il suo look: il pixie cut biondo

I fan fremono la data d’uscita, e nel frattempo, Annalisa decide di annunciare il singolo in grande stile, sfoggiando una chioma decisamente corta e bionda: si tratta anche stavolta di una parrucca? I followers sono scettici.

Non si capisce bene se sotto a questo pixie cut biondo si cela la chioma folta di Annalisa, ma una cosa è certa: in molti l’hanno paragonata a l’iconica Audrey Hepburn. In effetti il taglio pixie le sta d’incanto, valorizzando ancor di più i morbidi lineamenti della cantante. Alcuni hanno azzardato anche il paragone con Katy Perry, ma ad ogni modo, il pubblico è d’accordo sul fatto che a questa ragazza sta bene qualsiasi acconciatura. Alcuni followers dimostrano la loro sofferenza per il taglio drastico, ma Annalisa, che sia o meno una parrucca, sembra aver rappresentato appieno il cambiamento che vuole interpretare nel suo nuovo brano. Sarà solamente finzione? Non ci resta che attendere.