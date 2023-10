Angelina Mango, concerto a Roma e tra il pubblico spunta l’attore più amato del momento

In mezzo ai fan di Angelina Mango, spunta l’attore Matteo Paolillo che condivide i momenti salienti a Largo Venue.

Angelina Mango conquista una platea sempre più ampia di seguaci, uno tra i tanti è anche l’attore del momento, ormai riconosciuto come fedele fan dell’artista. In questo periodo, l’ex cantante di Amici è tornata a far emozionare i suoi fan, dando il via all’attesissimo tour italiano, che ha visto la data a Pozzuoli il 12 ottobre, per poi passare a Bari il 14 ottobre e sul palco di Roma il 16 ottobre. In quest’ultima occasione – come d’altronde le altre – Angelina si è esibita a Largo Venue ottenendo un successo strepitoso.

Tra un sold out e l’altro in giro per l’Italia, l’artista presenta i brani storici che l’hanno resa famosa sia ad Amici che fuori, fino ad arrivare all’ultimo singolo Che t’o dico a fa’, in scalata nelle classifiche musicali. In questa tappa romana, Angelina Mango ha accolto centinaia di persone e, tra i tanti partecipanti, arriva anche la presenza di un ospite speciale: nientemeno che l’attore Matteo Paolillo.

Matteo Paolillo fan indiscusso di Angelina Mango

L’attore protagonista di Mare Fuori ha condiviso sui suoi profili social alcuni frammenti della live di Angelina Mango a Roma. La sua partecipazione ha catturato sin da subito l’attenzione dei fan, tanto che le sue storie Instagram in poco tempo hanno fatto il giro del web. Si tratta infatti, di due artisti molto seguiti in questo periodo e che, in un modo o nell’altro, hanno una forte influenza tra il pubblico.

Tra le storie condivise da Paolillo, che riprendono un Angelina più carica che mai, troviamo la scritta “feel the energy”, che in italiano significa “senti l’energia”: la stessa carica che l’attore ha vissuto dal vivo e ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci, dimostrando una stima forte per l’artista. Oltre alla sua inaspettata partecipazione al concerto, i progetti di Matteo lo terranno molto impegnato in questo periodo. L’attore si gode infatti attimi di svago in attesa del suo nuovo tour che lo porterà in diverse città italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli.

I numerosi biglietti venduti denotano il fatto che la sua carriera musicale, ben distinta da quella di attore, è stata molto apprezzata dai fan che lo seguono. Nonostante ciò, gli amanti di Mare Fuori potranno vederlo a breve anche nella nuova stagione che a febbraio 2024 vedrà l’uscita ufficiale. L’anteprima della serie sarà presentata il 28 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma, dove verranno proiettati i primi due episodi in esclusiva. Inutile negare la trepidazione dei fan che continuano a seguire l’attore e tutte le novità di Mare Fuori con una certa attenzione.