Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: scelto il nome della figlia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono prossimi a diventare genitori: ecco quando l’influencer partorirà e qual è il nome scelto per la figlia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lui, tronista in carica nonostante le tante corteggiatrici si è immediatamente infatuato della sua attuale compagna, che era alla corte di un altro ragazzo. Il percorso nel programma di Maria De Filippi è stato appassionante e la loro scelta ha commosso il pubblico. Dopo quel giorno i due non si sono più lasciati e nemmeno la partecipazione al GF VIP d’Andrea ha messo in crisi il loro rapporto.

Oggi Zelletta e la Paragoni sono prossimi a diventare genitori: presto avranno una bambina e sono felicissimi. Al parto mancano pochi mesi e l’ex corteggiatrice è molto emozionata di diventare mamma. Sempre attiva sui social, Natalia ha rivelato ai fan alcuni dettagli della sua gestazione. Sono gli ultimi mesi, il parto è previsto per la prima settimana d’agosto, anche se i tempi potrebbero prolungarsi.

“Parlandone qua con le ragazze ho capito che il 4 agosto è il termine. Poi c’è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. È più una cosa che ho sentito qua, non l’avevo mai sentita” ha dichiarato la Paragoni, la quale ha anche aggiunto che andrà in vacanza in questi giorni e che poi trascorrerà luglio a Milano in attesa del parto. Dopo la nascita della bambina andrà in montagna con la sua famiglia.

Natalia Paragoni confessa: “Ho scelto il nome della bambina!”

Natalia ha poi risposto alle domande in merito alla sua gelosia. Dopo lo scherzo de Le Iene dove ha mostrato tutta la sua frustrazione per il presunto tradimento d’Andrea, oggi rivela di non essere affatto preoccupata quando l’ex tronista va al lavoro. Zelletta è un dj affermato e lavora spesso nelle discoteche affollate di ragazze. “No, non sono per niente gelosa del lavoro che fa, perché sennò a quest’ora ci eravamo già lasciati” ha affermato.

Per poi proseguire: “Io ho molto fiducia, abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Quindi sono molto tranquilla. Rispetto ad altri suoi colleghi, è molto bravo”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, ha successivamente rivelato ai fans d’aver scelto il nome della sua bambina.

Natalia ha reso noto che insieme ad Andrea ha stabilito come si chiamerà la figlia, ma per il momento non vuole rivelarlo perché l’ex gieffino cambia spesso idea: “Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo”. Insomma i due hanno le idee chiare in merito, ma non escludono di poter cambiare decisione una volta nata la bambina.