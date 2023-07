Andrea Delogu: “L’amore è una cosa semplice”. La dedica social è da brividi

Andrea Delogu si mostrata sui social con il fidanzato Luigi: la dedica per l’anniversario è da brividi. È boom di like per la conduttrice.

Oggi alla conduzione del Tim Summer hits insieme a Nek, Andrea Delogu sta vivendo un momento professionale d’oro e a quanto pare anche la sua vita privata è al top. Da due anni è legata al giovane modello Luigi Bruno, un ragazzo bellissimo che le ha ridato la gioia di vivere ma soprattutto di credere nell’amore dopo la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari, a cui ancora oggi vuole molto bene. Lo scorso anno la conduttrice è uscita allo scoperto e si è mostrata con il giovane sui social.

Lui ha 16 anni in meno di lei, è un ragazzo intraprendente e bellissimo, ed è riuscito a convincerla che l’amore ha tante sfaccettature. Andrea sapeva che non sarebbe stato facile e che i commenti sulla differenza d’età sarebbe stati continui. “Toy boy” probabilmente sarebbe stato l’appellativo più gentile che avrebbe ricevuto. Ma la conduttrice ha pensato solo a se stessa e a quello che la rendeva felice e dopo due anni di relazione ha capito che le relazioni vanno oltre le classiche definizioni e vanno vissute appieno.

I due si sono conosciuti grazie ai social. Luigi l’ha contatta per primo e lei si è incuriosita: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: ‘Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?’ Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci” ha raccontato Andrea in un’intervista.

Andrea Delogu, “Potrebbe essere tuo figlio”: la risposta agli haters

In quel momento la conduttrice era presa da tanti impegni e non era pronta per una relazione, soprattutto con un 24enne. Invece tutto è avvenuto in modo spontaneo e oggi è felicissima. Sui social ha da poco festeggiato il secondo anno insieme a Luigi e lo ha fatto in modo decisamente romantico. Andrea ha condiviso un video dove abbraccia il fidanzato durante il concerto di Tiziano Ferro, un momento davvero speciale.

“2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L’amore è una cosa semplice, per fortuna”: questa la didascalia che accompagna il post che ha ricevuto tantissimi like. Dopo due anni di relazione, Andrea Delogu non prende più in considerazione i commenti critici che riceve in merito alla sua relazione con Luigi. “Potrebbe essere tuo figlio” ha scritto un utente, parole che ormai non toccano più la conduttrice che ha ringraziato chi invece condivide il suo entusiasmo.

“Di solito cancello i commenti stupidi, qui ho deciso di lasciarli, primo perché sono troppi e secondo perché la figura di m***a è giusto che la gente la faccia fino in fondo. Per tutti gli altri grazie davvero, mamma mia quanto siete romantiche e romantici. Un sacco più di me!”. A sdrammatizzare il commento dell’amica Ema Stokholma : “A quando la foto del nostro anniversario?”