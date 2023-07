Andrea Delogu incanta tutti con l’abito lungo con apertura sull’ombelico

La conduttrice emiliana ha stupito i telespettatori con un abito lungo super sensuale e scollato. Semplicemente incantevole.

È da poco andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, il celebre evento musicale in onda su Rai 2 e che vede al timone Andrea Delogu e Nek, il quale ha sostituito Stefano De Martino. Quest’ultimo, infatti, era presente lo scorso anno ma in occasione della seconda edizione ha deciso di lasciare il posto al noto cantante.

La coppia, nativa dell’Emilia Romagna, per ora sembra funzionare, complice la natura del programma dove in ogni puntata si esibiscono una serie di artisti sulle note delle loro hit del momento. Non c’è alcun dubbio che i presenti, così come i telespettatori, vengano intrattenuti. Ma stavolta a catturare l’attenzione nel corso della serata è stata la conduttrice, salita sul palco con un abito da capogiro.

Il look di Andrea Delogu: una scollatura da paura

Nonostante alla Delogu piaccia mantenere un basso profilo, soprattutto sulla sua vita privata, i suoi look parlano per lei. Non si tratta della prima volta che la nota conduttrice si mostra con un abito super sensuale ed accattivante. Anche nel corso della prima edizione dei TIM Summer Hits, ha deliziato i presenti con dei look da perdere la testa.

Durante la seconda puntata del programma si sono alternati numerosi artisti che hanno intrattenuto il pubblico con le loro ultime hit. Ma la conduttrice si è rivelata una delle protagoniste della serata. Per l’occasione ha sfoggiato un long dress in chiffon fucsia di Alberta Ferretti, abbinato a delle classiche décolleté bianche firmate Casadei. Ed è stato proprio il suo outfit a far discutere.

Quest’ultimo è caratterizzato da una profondissima scollatura, che arriva al di sotto del suo ombelico, il quale rimane quindi scoperto. La scollatura è arricchita da dei laccetti che ricoprono tutta la sua lunghezza. La forma dell’abito, caratterizzato da un motivo incrociato nella parte frontale, mette perfettamente in risalto la sua favolosa silhouette.

La collega di Nek, sui social, ha condiviso il suo look e nel giro di poco tempo ha ricevuto migliaia di like. Non solo, i fan le hanno lasciato diversi commenti di apprezzamento. Un utente ha scritto “Oltre che brava sei pure molto bella, complimenti per tutto”, mentre un altro ha aggiunto “Qualcuno ha già scritto gnocca atomica?!”. Insomma, questo ci fa capire che il suo look ha fatto proprio colpo! Chissà con quale outfit ci delizierà nelle prossime puntate? Una cosa è certa, lo scopriremo molto presto.