L’amore per sempre: 3 cose che abbiamo imparato da Celentano e Claudia Mori

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una delle coppie più longeve della musica: ecco i 3 segreti che abbiamo imparato dalla loro storia d’amore, piccole perle di saggezza per vivere una favola che può dirsi “eterna”!

Si può vivere un amore per sempre? Ebbene sì: ecco le 3 cose che abbiamo imparato dalla coppia inossidabile formata da Adriano Celentano e Claudia Mori!

Complice una romanticissima dedica del “Molleggiato” all’inseparabile moglie via Instagram, in questa rovente estate rispolveriamo i segreti del loro sentimento imperituro che ci insegna come amare sia un verbo che può avere davvero una declinazione eterna…

Al lavoro come in amore: insieme si può fare se…

Si rispettano i tempi e gli spazi del partner. Claudia Mori non è soltanto la compagna di vita di Adriano Celentano, ma anche la sua collega preferita (recitano e cantano insieme in tantissime pellicole) e la sua manager. Un sodalizio intramontabile a patto, come ci insegnano, che nessuno invada troppo la sfera dell’altro in termini di carriera…

Il perdono non è una sconfitta

In amore si può sempre aprire la porta al perdono se il rapporto merita di avere un’altra chance. Celentano, sposato da 58 anni con Claudia Mori, non avrebbe nascosto di averla tradita con Ornella Muti, ma è lei la sola donna della sua vita e lo avrebbe tradito a sua volta…

Complicità, prima di tutto

La coppia Adriano Celentano e Claudia Mori è nota anche per la straordinaria complicità che fa da tessuto a una storia d’amore capace di attraversare i decenni senza perdersi. Un’intesa così profonda da essere palese fin dalle prime battute del loro matrimonio (celebrato in gran segreto alle 3.30 del mattino, il 14 luglio 1964, nella chiesa di San Francesco a Grosseto…