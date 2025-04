Amici, squadre stravolte nel bel mezzo del serale: cambia tutto

In attesa della sesta puntata del serale, spunta una clamorosa indiscrezione su Amici e, in particolare, sulla composizione delle squadre.

Il serale di Amici è entrato nel vivo e per gli allievi della scuola più famosa della tv la sfida si è fatta durissima. L’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi è fissata per domenica 18 maggio, rigorosamente in diretta, così da permettere la pubblico di sostenere i propri concorrenti preferiti attraverso il televoto. Concorrenti che, a questo punto, sono chiamati a dare il massimo per convincere la giuria ed accedere alla finalissima.

Il numero degli allievi che avranno il pass per l’ultimo appuntamento non è stato ancora reso noto, ma non si esclude che, nelle prossime puntate, ci saranno ancora doppie eliminazioni, proprio come accaduto sabato scorso. A lasciare la scuola sono state la ballerina Francesca e la cantante Senza Cri, ma cosa è successo dopo la loro uscita di scena? Il regolamento potrebbe essere cambiato.

Amici, una foto (poi cancellata) spoilera un grande cambiamento: squadre unite?

Sin dall’inizio del serale di Amici 24 la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi era la più affollata. E, dopo cinque puntate, la situazione non è cambiata: fatta eccezione per Vybes, i due prof possono contare ancora sul team al completo. Diversa la situazione per gli altri insegnanti, che hanno dovuto invece salutare diversi componenti delle loro squadre nel corso del serale.

Nello specifico, con l’eliminazione di Senza Cri, i Cuccalo sono rimasti con il solo Francesco, allievo di ballo, e senza alcun cantante. Opposta la situazione di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che invece hanno soltanto cantanti del team, ovvero Trigno e Nicolò. Gareggiare in questo modo sarebbe decisamente complicato ed è per questo che la produzione avrebbe preso una decisione.

Nulla di ufficiale, ma, stando a quanto riportato dal canale social Amici News, la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e quella della PettiLetti potrebbero essere state unite, così da creare un unico team composto da tre concorrenti. A questo punto, quindi, partirebbe una sfida a due tra due squadre, quella di Zerbi-Celentano e quella guidata da tutto il resto dei prof.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI NEWS (@amicii_news)

Ad anticipare la novità sarebbero state alcune stories pubblicate dai professionisti dello show: nelle immagini, pubblicate da Amici News, si intravedono le nuove sedute, con ben 4 posti per 4 prof nella stessa squadra. Al momento non esistono conferme ufficiali, anche perché pare che la story sia stata cancellata poco dopo, ma l’indiscrezione è stata accolta con entusiasmo dai fan.