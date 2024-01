Amici accusa l’ex professore Luca Jurman e lui ribatte duramente: “Non tornerò mai”

Amici rompe il silenzio sul caso Luca Juarman e la risposta dell’ex professore non tarda ad arrivare: “Non tornerò mai“

Pochi giorni fa, la produzione di Amici di Maria De Filippi ha fatto scoppiare una bomba. Ha pubblicato una nota ufficiale in risposta agli attacchi dell’ex professore della Scuola, Luca Jurman.

Il vocal coach, infatti, ha lanciato un sacco di critiche al programma e la produzione è arrivata al limite. Amici ha così risposto per le rime a Jurman rivelando anche alcuni dettagli mancanti sull’abbandono del professore dalla trasmissione.

Ecco cosa è stato rivelato e come ha commentato l’accaduto Luca Jurman. Amici e l’ex professore hanno tirato fuori gli artigli!

Luca Jurman risponde alle accuse di Amici di Maria De Filippi: “Non tornerò mai“

Luca Jurman non ha mai approvato l’uso dell’autotune da parte degli allievi della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Inoltre, l’ex professore non ha mai approvato la preferenza che alcuni maestri hanno nei confronti di Holden, cantante che sta partecipando a questa edizione del talent.

Jurman venne anche criticato da LDA per alcune sue battute sull’essere “figlio d’arte“. Luca aveva ritrattato alcune sue parole, ma ormai il polverone si era già alzato.

La produzione di Amici ha così deciso di controbattere pubblicando un comunicato ufficiale sui social.

A quanto pare, Jurman sin dalla sua uscita teatrale dal talent durante un serale, ha continuato a chiedere alla Scuola di tornare.

La produzione crede che tutte queste sue critiche nei confronti del talent fossero solo un modo per ottenere visibilità.

Dopo che Valentina Barbieri ha fatto il suo grande annuncio, Luca Jurman ha deciso di rispondere alle accuse.

Ha raccontato anche la sua campana negando di aver fatto richiesta di tornare tra i professori del talent show.

“Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia” scrive il vocal coach sui social e continua: “Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi“.

Jurman dice di non conoscere nemmeno Paola Di Gesu, la produttrice che ha firmato e pubblicato la nota ufficiale.

“State tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai” prosegue l’ex professore del talent.

Ma ecco che arriva la bomba: “Nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta” conclude Luca Juman.

A quanto pare mancano ancora alcuni pezzi in questo puzzle davvero complicato.

Come andrà a finire e voi a chi credete?