Ami i sapori forti? Dimentica le patate al forno: queste si preparano in padella e sono (super) piccanti e aromatiche

Le patate piccanti sono buonissime da gustare e facili da preparare. Ecco tutti i passi da seguire per non sbagliare.

Le patate sono uno tra gli alimenti più diffusi. La loro versatilità le rende perfette per adattarsi a qualsiasi piatto. Piacciono ad adulti e bambini e, con pochi ingredienti in aggiunta, è possibile preparare pietanze deliziose. Sono buone al forno, lesse o fritte. Possono essere utilizzate per realizzare dei ripieni indimenticabili o per accompagnare una porzione di verdure. Ne basta una piccola quantità per cucinare una gustosa frittata di patate o per rallegrare i pasti dei più piccoli.

Per chi ama i sapori è forti, esiste una ricetta proveniente dallo Sri Lanka. È molto semplice da seguire e promette di regalare un gusto esplosivo. Nel giro di soli 30 minuti, si potrà gustare un pranzo originale e squisito.

Le patate piccanti sono una prelibatezza: ecco come prepararle

Le patate sono parte integrante dell’alimentazione degli esseri umani. Oltre a essere buonissime, possiedono anche alcune proprietà per l’organismo. Sono fonte di potassio, fibre e minerali. Il loro consumo (senza eccessi) combatte le malattie cardiovascolari e abbassa il livello di zuccheri.

Nella ricetta in questione, il loro sapore leggero si sposa con quello della curcuma e del peperoncino. Alla fine, si avrà un piatto dal gusto deciso, intenso e piccante.

Ingredienti

500 g di patate

1/2 cucchiaino di peperoncino (formulazione in polvere)

1/2 cucchiaino di curcuma (formulazione in polvere)

1 cipolla tritata

2 cucchiaini di Maldive fish

Olio

Sale

Procedimento

Pe realizzare il piatto, si deve iniziare dalle patate. Vanno lavate, sbucciate con cura e tagliate. In una pentola, è necessario versare l’olio, il sale, la cipolla tritata, il peperoncino, la curcuma e il Maldive fish. Tale ingrediente, molto utilizzato in Sri Lanka, può essere acquistato nei negozi etnici o nei reparti a tema dei grandi supermercati.

Dopo aver mescolato gli ingredienti, bisognerà accendere il fuoco e lasciarli soffriggerli per un tempo massimo di 3 minuti. A questo punto, si deve procedere con l’aggiunta delle patate. Si consiglia di utilizzare una fiamma bassa, di comprire la pentola e di non lasciarla sui fornelli per più di 20 minuti. Alla fine, le patate dovranno assumere un intenso colore dorato.

Questo piatto è adatto agli adulti e agli amanti del piccante. Si sconsiglia, però, di servirlo ai bambini a causa del sapore forte e speziato. Può essere cucinato per festeggiare un evento speciale, per trascorrere qualche ora piacevole in compagnia degli amici o per accogliere degli ospiti graditi.