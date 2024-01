Amadeus contro il web prima dell’inizio del Festival di Sanremo: “L’intenzione è di fermarmi”

Amadeus nel vortice delle critiche social prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Ecco che il conduttore risponde alle accuse

Anche per questa edizione, Amadeus sarà il conduttore del Festival di Sanremo. La gara si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024 e i titoli delle canzoni sono già stati tutti rivelati.

Ovviamente si sa anche quali saranno i Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston e questo ha scosso molto il mondo dei social.

Amadeus ha optato per un gran numero di cantanti usciti dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi. Per la precisione, sono 7 gli artisti in gara.

Il pubblico social è particolarmente innervosito da questa scelta, oltretutto il talent show è firmato Mediaset e non è molto consono visto che il Festival è in diretta dalla Rai.

Il conduttore, visto il trambusto, ha voluto replicare ai suoi fan e ha spiegato le sue scelte. Amadeus avrà convinto il suo pubblico? Scopriamo cosa ha rivelato

Tutti contro Amadeus prima dell’inizio del Festival di Sanremo: 7 artisti usciti da Amici sono troppi!

Amadeus, ospite del settimanale Chi, ha risposto alle numerose polemiche iniziate sui social dopo l’annuncio dei big che parteciperanno alla sfida canora.

In molti hanno notato che 7 cantanti scelti sono usciti dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Angelina Mango, Annalisa, SanGiovanni, i The Kolors e Maninni.

Tutto questo è esagerato! Sette cantanti su 30 Big in totale hanno parteciapato allo stesso talent, oltretutto sotto la rete Mediaset.

Amadeus ha colto l’occasione dell’intervista Chi per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. Secondo il conduttore, è ingiusto escludere un cantante a priori solo perché non ha partecipato ad un talent Rai.

“Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, XFactor, o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai” confessa Amadeus e aggiunge: “Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto“.

E’ anche vero che il conduttore del Festival deve cercare di avvicinare più persone possibili al programma con le scelte dei Big. Tra i nomi scelti dai concorrenti di Amici, molti sono tra i più ascoltati in Italia.

Ma Amadeus condurrà anche la prossima edizione di Sanremo, la sua sesta? Il conduttore ha risposto anche a questa curiosità, mentre Chiara Ferragni viene beccata in visita da un noto avvocato divorzista.

La Rai ha già fatto la sua proposta, ma Amadeus si sente arrivato.

“Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: ‘Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo’ ” racconta il conduttore e conclude: “L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore!“.