Dopo il caso Balocco, anche la fine del matrimonio? Chiara Ferragni paparazzata dall’avvocato divorzista

Ancora Chiara Ferragni. Dopo le accuse di truffa aggravata per il caso Balocco, ora spunta anche l’avvocato divorzista. Fine del matrimonio tra l’influencer ed il rapper Fedez?

Chiara Ferragni ancora al centro del mirino gossip. A quanto pare, le ultime indiscrezioni, parlano di un incontro fatto dalla donna con un avvocato divorzista.

Da quando l’influencer è stata stavolta dal caso Balocco, la coppia si è mostrata poco insieme sui social. Anzi, Chiara si è pure presa due giorni in compagnia della sua famiglia, ma suo marito mancava.

Tutto tace tra loro due, ma ora l’avvistamento fatto provoca molti dubbi nei fan della coppia. Che sia finita la storia d’amore tra la Ferragni e Fedez o si tratta solo di un modo per svicolare dalle accuse di truffa?

Chiara Ferragni dice addio a Fedez? Beccata dall’avvocato divorzista

Partiamo dal principio. Chiara Ferragni, dopo la denuncia da parte del Codacons, è stata indagata assieme a Balocco per truffa aggravanta.

Questa notizia ha gettato nel baratro l’influencer e non ha fatto altro che peggiorare con le critiche fatte sulle altre iniziative benefiche sponsorizzate dalla imprenditrice digitale.

Ora si mette anche in dubbio il suo numero di follower; molti pensano che li abbia comprati. Nell’attesa del processo, varie aziende hanno fatto un passo indietro con le collaborazioni fatte con l’omonimo brand dell’influencer.

Chiara Ferragni è il nome del momento su tutte le prime pagine di giornale, riviste e portali. Se prima si parlava di lei in modo positivo, adesso le parole sono molto più cupe nei suoi confronti.

L’influencer, dopo aver devoluto un milione di euro all’Ospedale Santa Margherita di Torino e dopo essersi scusata pubblicamente con i suoi follower ottenendo pochi risultati, Chiara ha utilizzato la strategia del silenzio.

Solo in questi ultimi giorni sta pubblicando un po’ di più, ma perlopiù foto con i suoi due figli, Leone e Vittoria, mentre la sorella Francesca Ferragni rischia il lavoro.

Ma Fedez dove è? Sappimo bene che Chiara e suo marito sono leggermente “fumini”. Basti solo pensare al bacio dato dal Rapper a Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo dell’anno scorso dove la Ferragni presentava la serata.

La litigata sul palco dell’Ariston ce la ricordiamo ancora tutti.

I Ferragnez, però, sono sempre stati insieme, soprattutto in questi momenti in cui tutti gli sono contro. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Chiara non avrebbe approvato le ultime esternazioni lanciate proprio da Fedez che è andata in difesa di sua moglie.

Fedez pensa che in Italia ci siano problemi ben più grandi rispetto a quelli che vedono coinvolta la Ferragni in questo momento.

L’influencer non è d’accordo con questo suo modo di fare, anche perché questo non è la strategia di silenzio utilizzata proprio da lei in primis.

Vanity Fair parla di “acque molto agitate” tra i due e lancia la bomba: la Ferragni sarebbe stata avvistata mentre entrava nel portone dello studio di un noto avvocato divorzista.

Chiara sarebbe entrata da sola lasciando al portone solo il suo autista.

Se anche la Ferragni fosse entrata dentro il palazzo, non sappiamo però dove si sia diretta. Sappiamo che un avvocato divorzista lavora lì, ma non possiamo confermare le voci lanciate da Vanity Fair.

Potrebbe essere anche una tattica: in questo modo tutti si dimenticheranno del caso Balocco per un attimo e si concentrerebbero solo sul presunto divorzio tra i due