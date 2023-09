Amadeus e il colpo da 90 per Sanremo 2024: il nome che fa sognare il pubblico

Al Festival di Sanremo un pezzo da novanta e Amadeus si riconferma miglior direttore artistico con una grande sorpresa.

Sta circolando una sorprendente indiscrezione sul prossimo Festival di Sanremo 2024, a pubblicare la notizia è stato il settimanale Novella 2000. Di cosa si tratta? Cosa sta studiando Amadeus per la nuova edizione del Festival della canzone?

Omaggio di Celentano a Sanremo 2024, sogno o realtà?

L’indiscrezione che sta circolando tra i rumors riguarda la possibile partecipazione di un mito della musica e del cinema italiano. Stiamo parlando del “super molleggiato” Adriano Celentano che potrebbe calcare il noto e ambito palco del Teatro Ariston. La sua presenza non è solo per puro spettacolo. L’artista potrebbe accettare l’invito a partecipare al Festival della canzone italiana a Sanremo 2024 per rendere omaggio a un caro amico scomparso recentemente Toto Cutugno. Un cantante che ha rappresentato l’Italia con la sua musica ascoltata in ogni angolo del mondo, tutti ricordano l’intramontabile “L’italiano”.

Adriano Celentano dovrebbe, appunto, esibirsi cantando questa canzone e ricordando l’amico. Cosa che sta facendo anche sui social dove ha scritto un post molto lungo e dettagliato di cui riportiamo un passaggio. Celentano ha riportato una conversazione avvenuta tra i due artisti:

“Tu insistevi perché io incidessi ‘L’italiano’… il brano era davvero Forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: ‘Io sono un italiano vero’… E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: ‘Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero’.

‘Sì lo so’, gli dissi io, ‘però non mi va di dirlo io…’. Non sempre, ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene”.

Un ricordo affettuoso che conferma la grande amicizia tra i due artisti italiani. Proprio per questo legame forte e sincero, il direttore Artistico di Sanremo 2024 ha pensato a un omaggio musicale. D’altra parte anche Amadeus ha sempre avuto grande stima per Toto Cutugno in quanto riconosce che il cantante ha dato un importante contributo nella diffusione della canzone italiana nel mondo. Amadeus lo definisce “un simbolo di Sanremo”.

Per tale ragione ha pensato di rendere omaggio a Cutugno proponendo al suo grande amico e collega Celentano di cantare L’italiano al Festival di Sanremo 2024. Un evento top per il festival, forse il più importante della nuova edizione ricordando la partecipazione di Toto Cutugno al Festival di Sanremo 1983 quando canto proprio quel brano.

Aspettiamo la decisione e contiamo sulla presenza di Adriano Celentano che ha scritto al suo amico: “La canterei esattamente come l’hai cantata tu!“. E noi tutti attendiamo di ascoltare il brano dalla sua voce al Festival della canzone italiana in memoria del grande Cutugno.