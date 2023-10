Altro che zucca, in ottobre fai la lasagna con questo ortaggio golosissimo: non se ne può fare più a meno

Con Halloween arrivano le zucche e non sono solo belle solo per le decorazioni: ecco come utilizzarle in una ricetta gustosissima.

Ottobre è il mese che porta con sé la notte di Halloween e di conseguenza decorazioni a forma di zucca e tutto ciò che può essere un po’ spaventoso.

Le zucche di solito vengono utilizzate per creare delle decorazioni, come per esempio delle candele o degli accessori, ma non sono buone solo per essere scavate dalla loro polpa e posizionate su uno scaffale o davanti alla porta di casa. Infatti la zucca può essere utilizzata in tantissime ricette e in particolare chi ama le lasagne può decidere di preparare una variante delle stesse utilizzando la zucca come ingrediente principale.

Le lasagne alla zucca: ecco la ricetta per prepararle

Questo piatto richiede una preparazione di circa 15 minuti e una cottura di circa 40, per cui è abbastanza semplice da realizzare e inoltre è anche economico. Per poter realizzare una porzione di lasagne per 6 persone di seguito si trovano gli ingredienti:

• 1 kg di zucca

• 500 gr di besciamella

• 100 gr di mortadella con pistacchi (o se si preferisce si possono anche rimuovere i pistacchi)

• 200 gr di provola dolce

• 65 gr di formaggio Grana Padano DOP (grattugiato)

• 40 gr di pangrattato

• 65 gr di granella di Mandorle

La prima cosa da fare per iniziare a preparare questa ricetta è prendere la zucche e iniziare a tagliarle con il coltello, per poi procedere tagliando delle fette molto sottili in modo tale che possano essere cotte successivamente in forno. Queste fette andranno poi messe in una pentola con acqua salata per circa 15 minuti, acqua che deve essere già in bollore. Dopodiché bisognerà scolare il tutto e lasciare che le fette di zucca si raffreddino.

Si può procedere poi prendendo un tegame da forno dalle dimensioni di circa 26 cm x 18 cm e bisogna iniziare spalmando la besciamella sul fondo e aggiungendo poi un po’ di pangrattato. Una volta in cui le fette di zucca saranno a temperatura ambiente, le si può posare sopra questa base e aggiungere un po’ di formaggio grana grattugiato, della grana di mandorle, e infine delle fette di mortadella e delle fette di provola dolce precedentemente tagliate.

Per concludere la ricetta, bisogna fare un altro strato uguale e dopodiché si potrà mettere la teglia nel forno preriscaldato a 180° e lasciare cuocere per circa 30 minuti, fino a un massimo di 40, visto che le tempistiche di cottura variano da forno a forno. Dopodiché il piatto sarà pronto per essere mangiato subito.