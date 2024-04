Altro che verde e rosa, é questo il colore trend della primavera 2024: come abbinarlo al meglio senza risultare eccessivi

Rosa e verde sono certamente raffinati e femminili ma il colore della Primavera 2024 è un altro. Scopriamo qual è.

Rosa e verde vi abbiamo tanto amato ma non poteva durare a lungo, lo sapevamo fin dall’inizio. La Primavera è arrivata e il nostro nuovo “amore” è un altro. Vi sveliamo qual è e come lo abbineremo.

La Primavera finalmente è arrivata e, come ogni anno, ci regala vitalità, energia e un irrefrenabile voglia di cambiamento. Rosa e verde ci hanno accompagnato per un bel pezzo di strada e non dobbiamo necessariamente abbandonarli del tutto. Ma è tempo di fare spazio nel nostro guardaroba per fare entrare anche altri colori.

Le tendenze di questa Primavera sono chiare: osare, osare e ancora osare. Sempre con buon gusto sia chiaro. Ognuna di noi hai i suoi “must” e i colori a cui mai e poi mai rinuncerebbe. Ed è giusto così: prima della moda viene il nostro stile personale. Tuttavia, senza stravolgere il nostro look, possiamo azzardare un po’ di più. Uno, in particolare, è il colore più trendy della Primavera 2024. E il bello è che questo colore è fantastico tanto sulle more quanto sulle bionde ed è incredibile sulle rosse.

Primavera 2024: il re di questa stagione è lui

Il colore che la farà da “padrone” questa Primavera non sarà il verde né tantomeno il rosa. Non sarà nemmeno il viola se stavate pensando a quello. Tenetevi pronte ad osare ma sempre con misura e senza mai perdere la vostra unicità.

Fate largo al blu cobalto: è lui il re della Primavera 2024. Un colore intenso, profondo e che mette di buon umore istantaneamente. Un tocco di blu cobalto può rendere frizzante e accattivante qualunque look. Questa tinta può essere indossata da mattina a sera senza trascurare l’ora dell’aperitivo con le amiche. Se non hai mai indossato il blu cobalto, vediamo insieme 4 look per stupire tutti e adatti ad ogni occasione.

Se lavori da casa ed esci poco, naturalmente non ti metterai tubino e tacchi a spillo per andare al supermercato o in palestra. Nessun problema: un paio di jeans o una tuta in denim diventeranno fantastici se abbinati ad una borsa a mano blu cobalto. Il tutto completato da un paio di sneakers con la zeppa.

Hai in programma un pomeriggio informale con gli amici? Un pullover blu cobalto renderà più accattivanti i tuoi jeans bianchi. Completa il look con un paio di stivali texani e nessuno potrà resisterti.

Per andare in ufficio look classico ma non sciatto: pantaloni morbidi blu cobalto accompagnati da camicia bianca a righe azzurre e decolté bianche. Formale ma con un tocco in più.

E per l’aperitivo con le amiche? Se vuoi un look da capogiro punta su una gonna aderente al ginocchio nera e abbinala ad un bomber leggero blu cobalto. Aggiungi i nuovi mocassini Gucci con platform esagerato e sarai la regina della serata.