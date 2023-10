Altro che pennette, facciamo il pollo all’arrabbiata: vedrai, conquista proprio tutta la famiglia

Direttamente dalle antiche ricette della cucina umbra, arriva il gustosissimo pollo all’arrabbiata: un secondo gustoso e irresistibile.

Molto famosa la pasta all’arrabbiata, quel primo caratterizzato dal suo sapore piccante e caratteristico; ma per quanto riguarda il pollo? La tradizione ci insegna una ricetta gustosissima, ossia la variante all’arrabbiata con cui è possibile cucinare un secondo gustoso e che ci riporta ai sapori della cosiddetta “arrabbiata”.

Il pollo all’arrabbiata è una pietanza che fa parte della tradizione culinaria italiana che vede l’unione del pollo con una salsa composta di ingredienti piccanti. In Italia le ricette variano da regione a regione, ma quella umbra è indubbiamente una delle più amate. Questa variante è piccante al punto giusto perché non vede la presenza del peperoncino (a meno che non si voglia aggiungere), ma riceve il sapore caratteristico grazie alla presenza dell’aglio e alcuni ingredienti che conferiscono un sapore più deciso. In questa ricetta, il pollo viene aromatizzato con il rosmarino, servito con erba campagnola saltata in padella e accompagnato con torta al testo.

Pollo all’arrabbiata: la ricetta originale umbra

Questa ricetta, non essendo particolarmente piccante, è indicata sia per i grandi che per i più piccoli. Per la preparazione viene utilizzata l’erba campagnola che conferisce quel sapore erbaceo, leggermente amaro e caratteristico. Questa variante classica è abbastanza veloce da realizzare, si tramanda di generazione in generazione e, accompagnata preferibilmente con torta di testo, è impossibile non assaporarla almeno una volta nella vita.

INGREDIENTI:

1 pollo

30 g di grasso di prosciutto

300 g di passato di pomodoro

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

2 rametti di rosmarino

1 spicchio di aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

Sale

Pepe

Per l’erba da ripassare in padella:

600 g di erba campagnola già lessata

4 cucchiai di olio

1 spicchio di aglio

Sale

Per iniziare, innanzitutto lavate il pollo e tagliatelo a pezzi (qualora fosse intero), dopodiché posizionate in un tegame con aglio, olio, sale, pepe, il rosmarino e il grasso del prosciutto. A questo punto portate sul fuoco e fate rosolare il tutto a fiamma vivace. Quando il pollo risulterà ben rosolato, sfumate con il vino e lasciate evaporare. Ora unite il pomodoro e un bicchiere d’acqua e lasciate cuocere per un’oretta. Nel frattempo occupatevi dell’erba ripassata: versate in padella l’olio e l’aglio e lasciate soffriggere per circa un minuto; dopodiché unite l’erba campagnola regolando di sale. Lasciate insaporire per 10 minuti. Una volta che il pollo sarà cotto, eliminate aglio e rosmarino per poi servire ancora caldo con l’erba campagnola preparata precedentemente e la torta di testo. Buon appetito!