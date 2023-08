Altro che la classica torta gelato: come si prepara lo “zuccotto estivo”, il dessert più goloso che c’è

Lo zuccotto estivo è la ricetta perfetta per l’estate. Per prepararlo non serve il forno ed è fresco e super goloso!

D’estate per rinfrescarsi non basta solo bere bevande fresche. Quello che ci vuole è anche un dessert per concludere i pranzi o le cene o con cui fare merenda. Non si ha voglia di accendere il forno o perdersi in lunghe preparazioni ma si preferisce optare per dolci facili da preparare ma comunque di impatto e che possano piacere a tutta la famiglia.

Le torte gelato o le cheesecake richiedono l’uso di impastatrici o sbattitori e quindi va bene prepararle una volta ogni tanto. Quello che serve è invece un dessert in cui servano pochi attrezzi e pochi passaggi. Un dolce che si può preparare quando si ha voglia di qualcosa di fresco, senza starci troppo a pensare e senza dover andare per forza a fare la spesa per comprare gli ingredienti (perché sono cose che si ha quasi sicuramente già in casa).

Lo zuccotto estivo è la ricetta golosa per l’estate, facile da preparare e super gustoso

Lo zuccotto estivo è un dessert semplice e per prepararlo occorrono solo lo stampo e una ciotola di vetro. Si tratta di alternare tre creme diverse: cioccolato, frutti di bosco e formaggio cremoso in cui si nascondono dei croccanti biscotti. Il risultato è un’esplosione fresca di sapore.

Ecco gli ingredienti per uno zuccotto estivo in uno stampo da 16,5 cm:

630 g di formaggio fresco spalmabile

225 g di panna fresca liquida

100 g di biscottini (tipo Savoiardi o di Novara)

45 g di zucchero a velo

25 g di cacao amaro in polvere

40 g di lamponi

40 g di more

Frutti di bosco q.b. (per decorare)

Menta q.b. (per decorare)

Il procedimento per preparare lo zuccotto estivo:

Versare il formaggio cremoso in una ciottola ed aggiungere lo zucchero a velo. Mescolare ed ottenere una crema liscia. Dividere il composto in questo modo: 200 g in una ciotola, 200 g in un’altra e 275 g nell’ultima. Versare le more e i lamponi nel bicchiere di un mixer e frullarli per ottenere una purea. Aggiungerla nella crema da 275 g e mescolare per ottenere un composto uniforme. Nella ciotola da 200 g versare il cacao setacciato. Montare la panna e versarla equamente nelle 3 ciotole. Mescolare con una spatola dal basso verso l’alto e trasferire la crema ai frutti di bosco in un sac-a-pochè senza bocchetta. In uno stampo da zuccotto di 16,5 cm di diametro disporre con il il sac-a-pochè la crema ai frutti di bosco a spirale su tutta la superficie dello stampo. Livellare la crema con un cucchiaio per avere uno spessore uniforme. Disporre verticalmente i biscottini sulla crema. Riprendere la crema bianca e versarla all’interno riempiendo per metà lo stampo (non per intero). Versare la crema al cacao riempiendo completamente lo stampo. Adagiare gli ultimi biscotti per ricoprire l’intera base. Coprire con la pellicola e riporre a rassodare per circa un paio d’ore. In frigorifero ci vorranno invece circa 12 ore. Trascorso il tempo, togliere la pellicola. Posizionare su un piatto e capovolgere. Sfilare lo stampo ed eliminare la pellicola. Decorare a piacere e servire.

Lo zuccotto estivo si può conservare in frigorifero per 3-4- giorni oppure congelare per un mese. È una ricetta semplice, senza cottura e molto fresca. Ideale da gustare durante queste calde giornate.