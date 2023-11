Altro che i soliti primi, ecco come si prepara il sartù di riso: il capolavoro a cui nessuno può resistere

Hai mai provato il sartù di riso? Un primo piatto che non puoi lasciarti sfuggire per il tuo prossimo pranzo in famiglia.

Basta con i soliti primi piatti sempre uguali! Il sartù di riso è un ottima alternativa alla pasta già vista e rivista. Inoltre è un’opzione decisamente più leggera ma senza per questo motivo che si rinunci al gusto e al sapore. Perfetto per un pranzo in compagnia, magari in occasione delle festività natalizie in arrivo. Lo puoi fare comodamente a casa tua e non serviranno grandi abilità da chef per completare la ricetta. Basta qualche accortezza e i giusti consigli!

Il sartù altro non è che un timballo di riso dal cuore semplice e genuino ma allo stesso tempo elegante e chic, che vi farà fare bella figura con poco sforzo. Perfetto per chi ha del tempo da spendere in cucina e vuole prendersela con calma. È una ricetta che ha i suoi tempi, che vanno rispettati perché tutto vada per il meglio e si ottengano ottimi risultati. Provala a casa tua e i tuoi amici rimarranno stupiti.

Fai il sartù di riso a casa: la bontà della tradizione italiana sulla tua tavola

Questa ricetta viene dalla tradizione napoletana e nonostante i timballi siano classiche ricette svuota frigo che non danno certo l’idea di essere gourmet, la verità è che in antichità era un piatto estremamente signorile ed elegante, che il popolo di certo non si poteva permettere. Oggi i tempi sono cambiati e possiamo concederci un sartù di riso coi fiocchi facendolo a casa, con le nostre mani e i nostri ingredienti.

Ingredienti per la base

500 grammi di riso carnaroli

2 uova sode

200 grammi di piselli

125 grammi di uova

150 grammi di mozzarella

sale q.b.

Ingredienti per il ragù napoletano

320 grammi di costine di maiale

700 grammi di costato di manzo

300 grammi di cipolle

700 grammi di passata di pomodoro

300 grammi di acqua

70 grammi di vino rosso

60 grammi di olio extravergine d’oliva

350 grammi di salsiccia

Ingredienti per le polpette

200 grammi di manzo macinato

1 uovo

75 grammi di pane raffermo

pepe nero q.b.

sale q.b.

30 grammi di parmigiano reggiano

Procedimento