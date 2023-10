Altro che di carne: i peperoni riempiamoli con questa farcia golosa e non potrai più farne a meno

Per riempire i peperoni ci sono tanti ingredienti che possono essere utilizzati. Uno in particolare li renderà irresistibili

I peperoni possono essere cucinati in tantissimi modi differenti, sono versatili e perfetti per essere preparati in tantissimi modi diversi. Uno dei piatti più amati che vedono questa verdura come protagonista, sono i peperoni ripieni. La ricetta di questo piatto ha origini lontane legate all’America Latina, ma ad oggi questo piatto è stato rivisitato in tanti modi, in diverse parti del mondo e in base ai gusti di ognuno.

La ricetta più comune dei peperoni ripieni, prevede una farcitura di carne e altri ingredienti. È un piatto completo che può essere servito anche come un contorno o antipasto, eppure, ci sono dei modi alternativi per prepararli in grado di rendere la ricetta più particolare.

La ricetta alternativa dei peperoni al forno

I peperoni ripieni nel tempo sono arrivati a far parte anche di una delle tante ricette della cucina italiana, specialmente al sud. Esistono tante varianti di questo piatto, infatti come ripieno è possibile utilizzare ingredienti differenti, anche senza dover aggiungere la carne.

Con le giuste combinazioni i peperoni ripieni possono fare la differenza in tavola, soprattutto se si fa più attenzione a preparare la farcia in modo originale, cambiando un po’ la ricetta tradizionale. Un ingrediente in particolare aggiunto al posto della carne può stravolgere il piatto in meglio. Si tratta del tonno, che abbinato ai peperoni e altri ingredienti stravolgerà il sapore in meglio, rendendo il piatto più fresco e leggero al palato.

Peperoni ripieni al tonno

Ingredienti

2 Peperoni

250g di Tonno in scatola

200g pomodorini

1 cucchiaio di capperi

50g olive nere denocciolate

Basilico

Olio d’oliva extravergine

sale

pan grattato

fetta di pane

Preparazione

Step 1. Per prima cosa si preparerà la farcia, tagliando i pomodorini, le olive nere e il basilico insieme, che andranno riposti in una ciotola, insieme al pane spezzettato, il tonno e i capperi. Con un po’ di sale successivamente andranno amalgamati tutti gli ingredienti insieme.

Step 2. Dopo aver preparato la farcitura si procederà alla preparazione dei peperoni tagliandoli a metà, in orizzontale o verticale. Andranno svuotati eliminando i semi, per poi applicare l’olio all’interno. Fatto ciò andrà riposta la farcitura al loro interno, per poi completarli con del pan grattato sulla superficie.

Step 3. I peperoni andranno cucinati al forno, ad una temperatura di 180° per 30 minuti coperti con della carta stagnola. Successivamente basterà farli cuocere per altri 10 minuti senza carta stagnola e saranno pronti per essere gustati.