Altro che brodo vegetale: con i primi freddi c’è bisogno della stracciatella. Un primo unico e dal sapore divino

Una delle ricette più gustose da fare con l’arrivo dell’inverno è la stracciatella in brodo, un piatto semplice e buono.

La stracciatella in brodo è un primo piatto molto gustoso, diffuso soprattutto in tutta l’Italia centrale. Non ha niente a che vedere né con il gusto del gelato né con il formaggio: si tratta di una tradizionale minestra con uova e brodo saporita e sostanziosa, adatta da realizzare con l’arrivo dei primi freddi.

Il piatto semplice e povero ha origini contadine e si prepara ancora nelle case di nonne e zie, con piccole varianti da regione a regione. La ricetta è facilissima e veloce da realizzare con brodo di carne, uova e formaggio grattugiato. In pochi minuti si ha sulla tavola una zuppa confortevole che evoca i sapori del passato.

Ricetta stracciatella in brodo: la gustosa minestra della tradizione​

Uno dei piatti preferiti da realizzare per riscaldarsi nelle fredde giornate invernali è la stracciatella in brodo, un comfort food di altri tempi ma ancora oggi attualissimo. La stracciatella è una minestra in brodo semplice e un piatto unico sostanzioso. Gli ingredienti da utilizzare sono sostanzialmente tre: un brodo di carne nel quale viene fatto cuocere brevemente un composto di uova e formaggio grattugiato.

E’ una di quelle minestre nate come piatto povero che oggi possiamo preparare quando abbiamo voglia di un cibo che ci ricordi i sapori semplici della cucina della nonna. Per prepararla bastano pochi ingredienti:

4 uova

80 g di Grana Padano grattugiato

1 litro di brodo di carne

noce moscata

sale

pepe (facoltativo)

Sgusciate le uova in una ciotola e sbattetele con una forchetta insieme al Grana Padano, una grattata di noce moscata e un pizzico di sale. Portate a bollore il brodo, versatevi il composto d’uova e mescolate rapidamente con una frusta; riducete il calore e cuocete per 5 minuti sempre mescolando in modo da “stracciare” bene il composto d’uova. Prelevate la stracciatella con un mescolo e servitela porzionata nei piatti. Potete completare con una macinata di pepe (o prezzemolo tritato).

La stracciatella è un piatto diffuso nella cucina marchigiana e abruzzese, ma che possiamo trovare in tutta l’Italia centrale, con piccole varianti regionali a seconda delle diverse località. Si tratta di una preparazione, nata probabilmente per riutilizzare il brodo avanzato con quant’altro si aveva a disposizione. Volendo si può sostituire il brodo di carne mista con un brodo vegetale. Per aromatizzare la stracciatella si può utilizzare noce moscata, in alternativa c’è chi impiega la scorza di limone grattugiata e il prezzemolo tritato (aggiunto ovviamente a fine cottura).