Alimentazione equilibrata per i single: come mangiare bene, in modo semplice, sano e gustoso

Curare la propria alimentazione da single può non essere semplice, ma è fondamentale. Ci sono consigli da seguire per mantenersi in forma.

Quando si è single, spesso si tende a cucinare di fretta e male. Ovviamente, è sbagliato e anche da soli è possibile mangiare bene e non rinunciare al piacere di un buon pranzo o una buona cena. Di fondamentale importanza è, inoltre, prendersi cura di se stessi e della propria salute. Un’alimentazione sana ed equilibrata è un must.

Anche se si è da soli, è possibile cucinare dei pasti nutrienti e buonissimi, in poco tempo. Scopriamo di più sull’alimentazione equilibrata per i single e su come mangiare bene in modo semplice, sano e gustoso.

Menù per single, come fare la spesa e mangiare bene

La dieta dei single spesso è sbilanciata. Vivere da soli, infatti, non aiuta la salute. Sono molte le persone che si riducono a mangiare sul divano, magari guardando la televisione. Si preferiscono piatti pronti, affettati e insalatone a cibi più elaborati o che richiedono un po’ di sforzo ai fornelli. I single non cucinano o, se lo fanno, è un hobby che riducono al minimo, alle occasioni speciali. È molto importante, però, prendersi cura di sé. Motivo in più se non c’è nessuno che può farlo al nostro posto. Il frigo non deve mai essere vuoto, per evitare il cibo d’asporto. Via libera, invece, ad esempio, a una buona pizza fatta in casa, così come a sughi preparati da noi per evitare cibi precotti e sughi pronti, appunto.

La prima cosa che i single devono imparare a fare è la spesa. Dimenticate il reparto rosticceria e surgelati. Attenzione: non dovete cancellare totalmente questi prodotti dalla vostra vita, ma ridurli quanto più possibile. Limitatevi a una volta la settimana, proprio quella sera in cui navigate in situazioni difficili. L’errore più frequente dei single è quello di sbagliare nelle quantità. Sicuramente, le confezioni “famiglia” non sono d’aiuto. Purtroppo, le monodosi costano in proporzione di più e spesso, per risparmiare, ci si ritrova a mangiare troppo o a buttare gli avanzi. Non è mai questa una bella cosa, oltre a un danno per la linea e per il portafoglio. Per mangiare prodotti freschi, è necessario fare la spesa ogni due o tre giorni e non una volta sola la settimana.

Ricetta per pranzo e cena: primi piatti, secondi piatti, spuntini e merende sani

Imparate a stuzzicare il vostro appetito con piatti gustosi. Attenzione che non siano, però, ipercalorici. Dovete sconfiggere quella noia che vi induce a mangiare quello che trovate. E poi datevi delle regole. Per esempio, provate a fare dei sughi veloci con cui condire la vostra pasta: possono essere, per esempio, molto semplici come alla mediterranea (un filo d’olio, mettendo in padella pomodoro a pezzetti senza pelle, capperi, olive, sale e fate cuocere cinque minuti per, poi, saltare la pasta). Un pesto (vi basta tritare basilico, aglio, pinoli, olio e grana). Se poi preparate dei sughi cotti in quantità, potete conservarli per più giorni in frigorifero, così come le zuppe. Una volta a casa vi basterà, semplicemente, far cuocere la pasta e scaldare il condimento.

Per quanto riguarda i secondi piatti, potreste scegliere qualcosa di leggero come verdure grigliate e scaloppine. Se non avete voglia di cucinare e siete un po’ stufe di acquistare piatti in rosticceria che poi non riuscite a consumare, segnatevi qualche trucchetto. Per esempio, pollo, faraona o altro arrosto li potete finire in una bella insalata. Li tagliate a pezzetti, li stendete su un piatto di misticanza, un filo di aceto balsamico e avrete un piatto eccellente e poco calorico. Cercate sempre di abbinare la verdura alle vostre proteine. Se favorite quelle di stagione, potreste spendere anche meno e sfruttare le virtù dei vegetali pienamente. Infine, c’è il dolce. Tanta frutta e yogurt – magari insieme – è sempre la scelta ideale. Se desiderate una torta, provate a fare una bella ciambella sempre a base di yogurt. Per merende e spuntini, ricordate di prediligere frutta e verdura fresca, frutta secca, ricotta e yogurt. Scoprite anche i buoni propositi per l’Anno Nuovo da single.