Alessia Marcuzzi, l’abbinamento abitino senza spalline e sandali intrecciati è d’ispirazione per l’estate

Alessia Marcuzzi è la regina di stile dell’estate. L’outfit sfoggiato per una serata all’aperto è davvero elegante e perfetto per questa stagione: una vera ispirazione per i look da creare.

Alessia Marcuzzi ha iniziato a godersi le vacanze e tra una meravigliosa spiaggia e l’altra sfoggia sempre look di gran classe. La show girl in fatto di eleganza è la numero uno e non le si può dire nulla. Basta vedere l’ultimo outfit composto da un vestitino senza spalle a fascia e un paio di sandali intrecciati per rendersene conto.

Nelle foto la bella Marcuzzi è davvero raggiante, l’outfit le dona moltissimo, con i suoi colori e quell’abbronzatura leggera, tipica di chi non rinuncia alla tintarella ma si protegge.

Il look estivo di Alessia Marcuzzi è semplicemente perfetto

Alessia Marcuzzi ha conquistato tutti con un look estivo che è una vera ispirazione. Elegante ma semplice e spontaneo, è perfetto per una serata all’aperto. Come si vede dall’immagine, Alessia ha indossato un vestitino senza spalline a fascia di color marrone, a cui ha abbinato un paio di sandali con un tacco, non esagerato, intrecciati fino a metà polpaccio.

Per quanto riguarda la borsa ha scelto una pochette della stessa tinta delle scarpe – come regola vuole – del suo brand Marks and Angels. Il risultato? Era davvero perfetta. L’abito morbido dava quel tocco casual all’eleganza dell’outfit. La bella Marcuzzi ha poi aggiunto un paio di bracciali per valorizzare il look e ha lasciato i capelli sciolti mossi, acconciatura favorita dalle donne in estate.

A giudicare dalle immagini si vede che la conduttrice sta vivendo davvero un periodo d’oro. Dopo il successo di Boomerissima, programma da lei condotto in Rai, può godersi il meritato riposo. Nei giorni scorsi è andata in Emilia Romagna per presentare, assieme ad altri colleghi, il concerto tenutosi a Campovolo per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione.

La Marcuzzi ha condiviso sui social i momenti più belli, spiegando che è stato davvero emozionante per lei poter tornare tra la gente come ai tempi in cui conduceva il Festival Bar in giro per l’Italia d’estate. E la sua bravura ed esperienza sul palco si sono notate: super Ale è davvero un animale da palcoscenico. Grazie alla sua simpatia e spontaneità si è fatta amare dal pubblico e, dopo il concerto, è potuta tornare alle sue vacanze, dove ha sfoggiato il look di cui abbiamo parlato nell’articolo.