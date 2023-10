Alessia Marcuzzi in versione Michael Jackson balla sulle note di Billie Jean: il video è virale

Alessia Marcuzzi ha stoffa da vendere, la bella conduttrice ha incantato tutti con un ballo in versione Michael Jackson, il video.

Alessia Marcuzzi è una donna dalle mille sorprese, la conduttrice ha pubblicato un video in cui inscena un ballo in versione Michael Jackson sulle note di Billie Jean che ha ricevuto subito moltissimi like e commenti.

La conduttrice di Boomerissima è pronta a tornare in onda con il suo programma, la cui prima puntata è prevista per fine ottobre e intanto si allena con balletti che sono letteralmente da togliere il fiato.

Alessia Marcuzzi nelle vesti di Michael Jackson, il video della conduttrice fa il boom di like

E’ sicuramente un periodo d’oro per Alessia Marcuzzi che dopo le vacanze è tornata a lavoro per preparare il programma che conduce Boomerissima. E così si è divertita a condividere un video in cui balla come Michael Jackson sulle note di Billie Jean.

La conduttrice ha condiviso il video spiegando la difficoltà avuta a seguire tutti i passi dell’insegnante e domandandosi come facesse ‘quel genio di Michael Jackson’. Il filmato ha ricevuto in pochissimo tempo molti like e commenti a dimostrazione di quanto la Marcuzzi sia seguita e apprezzata dal pubblico.

Infatti pare proprio che la Rai abbia deciso di puntare su di lei, prevedendo per lei un nuovo programma che dovrebbe andare sempre in onda su Rai2 nella primavera del 2024. Dovrebbe trattarsi sempre di un format originale come Boomerissima, ma non si conosce altro a riguardo. Ma la Marcuzzi è data anche tra le papabili sostitute di Mara Venier.

E’ ormai noto, infatti, che questa sarà l’ultima edizione di Domenica IN condotta da zia Mara e si vocifera che a viale Mazzini starebbero già pensando a una sostituta. E tra i nomi ci sarebbe proprio quello di Alessia Marcuzzi che è anche molto amica della Venier. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che per ora non trovano alcuna conferma.

Intanto la Marcuzzi è concentrata sulla partenza di Boomerissima e, come si vede dal video, si sta dando davvero da fare per rendere lo show più speciale che mai. A giudicare dal risultato siamo sicuri che anche in quest’edizione la Marcuzzi farà divertire il suo pubblico regalando sketch simpatici. Non ci resta, dunque, che aspettare la messa in onda della prima puntata. Intanto si potranno seguire le varie anticipazioni sul profilo della conduttrice, che è sempre molto attiva su Instagram.